AVATAR: Video για το νέο κομμάτι "A Statue Of The King" και οι λεπτομέρειες του επερχόμενου album

"Avatar Country" tracklist:

“Glory To Our King”

“Legend Of The King”

“The King Welcomes You To Avatar Country”

“King's Harvest”

“The King Wants You”

“The King Speaks”

“A Statue Of The King”

“King After King”

“Silent Songs Of The King Pt 1 Winter Comes When The King Dreams Of Snow”

“Silent Songs Of The King Pt 2 The King's Palace”









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα όλες τις λεπτομέρειες της επερχόμενης έβδομης δισκογραφικής τους δουλειάς αλλά και το video του κομματιού, το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω.Το άλμπουμ τιτλοφορείταικαι η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί απο τηνγια τιςΤην παραγωγή του διαδόχου του(2016) ανέλαβε οκ.α) στακαι οι Σουηδοί θα κάνουν χειμερινή και ανοιξιάτικη παγκόσμια περιοδεία μαζί με τουςκαι