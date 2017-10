BATTLE OF THE BANDS: Κυριακή 29 Οκτωβρίου @ Eightball

To i-JUKEBOX.gr και η ‘Over the Top’ Promotion παρουσιάζουν:

BATTLE OF THE BANDS 2017-18

Leg 2

Line-up:

ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ

CAROLLE

FLUSH ROYAL

ON THE ROCKS

Έπαθλα Νικητών:









(Πίνδου 1, Λαδάδικα)Oι πόρτες ανοίγουν στις/ Η συναυλία ξεκινάει στιςΕίσοδος (με μπύρα):FB Event: www.facebook.com/events/1972344826311660 * Tα συγκροτήματα που συμμετέχουν, ερμηνεύουν 6 κομμάτια το καθένα (δικά τους ή και διασκευές).** Οι 2 νικητές της βραδιάς θα προκύψουν από ψηφοφορία στην οποία συμμετέχει το κοινό.*** Δηλώσεις συμμετοχής για την κάθε βραδιά πραγματοποιούνται στο jnegris@otenet.gr και το 6944 59-75-05.*********Λίγα λόγια για τα συγκροτήματα:Οι Αχίλλειος Πτέρνα είναι μια κλασική ελληνική underground rock/metal μπάντα με ήχους και ύφος του 1980. Το πρώτο και μοναδικό live έως τώρα ήταν το 1996 στην Πλατεία Ναυαρίνου στη Θεσσαλονίκη, όταν και δημιουργήθηκε το σχήμα. Μετά από 20 χρόνια ξαναζούμε το παιδικό μας όνειρο με δύο νέα μέλη και με περισσότερη όρεξη.Η μουσική μας αποτελείται κυρίως από δικά μας τραγούδια, χωρίς να λείπουν οι παλιές και καλές διασκευές.Μέλη συγκροτήματος:Αχιλλέας Τσιμπάνης - guitar/vocalsΔημήτρης Μεταλληνός - bass guitarΘανάσης Καπουλάτος - drums/backing vocalsΗ μπάντα ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2012 από τον Ευγένιο Μπουρσανίδη (κιθάρα & φωνή) και τον ντράμερ Γιάννη Μαυρομάτη. Μετά από ένα χρόνο με πρόβες και συναυλίες, πήραν μέρος τον Οκτώβριο του 2013 στο Koloritfest στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, Πράγα.Το 2014 ηχογραφήθηκε το πρώτο demo “Liquid Pancakes”, το οποίο φέτος πήρε την 1η θέση στον διαγωνισμό της Akademia Music Awards, “May 2017” ως το καλύτερο alternative album.Τα μέλη είναι:Ευγένιος Μπουρσανίδης, κιθάρα και φωνήΓιάννης Μαυρομάτης, ντραμς και φωνήΑνδρέας Χριστόπουλος (Νάνος), μπάσοΟι Flush Royal ξεκίνησαν ως μια μαθητική μπάντα το 2009. Έκτοτε συνεχίζουν τη μουσική τους διαδρομή έχοντας ως στόχο την διαρκή εξέλιξή τους. Έχουν συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ και έχουν εμφανιστεί σε γνωστές μουσικές σκηνές της πόλης.Άμεσος στόχος της μπάντας είναι η ηχογράφηση του δικού της υλικού, η οποία θα συνδυαστεί με περισσότερες ζωντανές εμφανίσεις.Το γκρουπ απαρτίζεται από τους:Χάρη Μπούμη - φωνήΓιώργο Ευσταθίου - μπάσοΘοδωρή Βελέντζα - κιθάραΧρήστο Λιπώνη - κιθάραΝίκο Ρόουπ - κρουστάΟι On the Rocks είναι μία μπάντα που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2017 από έμπειρους μουσικούς rock, κλασσικού rock και ηλεκτρικού blues. Το ρεπερτόριό τους καλύπτει μεγάλο φάσμα από διασκευές επιλεγμένων κομματιών, κυρίως των 70s, όπως των Cream, Bad Company, Free, Deep Purple, Alvin Lee, Santana, Lynyrd Skynyrd και πολλών άλλων.Μέλη:Dimitris Zlatanos (vocals/guitar)Pantelis Vouvoulikas (guitar)George Mantzouridis (bass/vocals)Vassilis Filippidis (drums)Περισσότερες πληροφορίες:Τα δώρα που θα κερδίσουν τα γκρουπ που θα συμμετάσχουν στον Τελικό του Battle of the Bands 2017-18, είναι:• Ο 1ος νικητής με την ψήφο του κοινού και ο νικητής με την ετυμηγορία της κριτικής επιτροπής:NEW DREAM RECORDS - Τριετές συμβόλαιο για την ψηφιακή κυκλοφορία του δίσκου της μπάντας, την παραγωγή σε CD, δωρεάν promotion, υποστήριξη σε συναυλίες στον ελλαδικό χώρο και κύκλο σεμιναρίων “Music Business for Indie Artists”.• Ο 2ος νικητής με την ψήφο του κοινού:NEW DREAM RECORDS - Digital κυκλοφορία της δισκογραφικής δουλειάς της μπάντας.Οι νικητές επίσης κερδίζουν:• ΖΑΧΟΣ MUSIC STOREΕξοπλισμό ή service αξίας 80€.• ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑΔύο καθαριστικά κιθάρας Fender και Dunlop.• REVOLVER STUDIODemo 4 τραγουδιών.• JAM STUDIOΗχογράφηση μιας ημέρας.• NOWHERE STUDIOΟκτάωρη παροχή των υπηρεσιών του studio.• VALVE STUDIOΗχογράφηση 15 ωρών.• ONE TWO SIX CLOTHING30 t-shirts με τυπωμένο το λογότυπο της μπάντας.