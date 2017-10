/ / / / BATTLEME, THE ANSWER?: Τρίτη 24 Οκτωβρίου @ Κυβερνείο (Αλεξανδρούπολη)

THE ANSWER?

presents:(USA) live in AlexandroupoliSpecial guests:Στο Κυβερνείο (Νικηφόρου Φωκά 2Α, Αλεξανδρούπολη)Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017Πόρτες: 20:00ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:• Προπώληση: 8€• Ταμείο: 10€ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:(Νικηφόρου Φωκά 2Α, Αλεξανδρούπολη)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Οι Αμερικανοί rockersείναι το προσωπικό σχήμα του ταλαντούχου Matt Drenik, τραγουδιστή των επίσης Αμερικανών Lion. Ξεκινώντας το 2009 σαν μία δίοδο καλλιτεχνικής απόδρασης του Matt, από τα projects στα οποία μέχρι τότε ήταν αναμεμειγμένος, δεν άργησαν να αφήσουν το δικό τους ανεξίτηλο στίγμα στον εναλλακτικό ήχο και να αποκτήσουν το δικό τους σκληροπυρηνικό fanbase. Κύριο -αλλά όχι μοναδικό- λόγο για αυτό αποτέλεσε η συμμετοχή της μπάντας στο soundtrack της δημοφιλούς σειράς "Sons of Anarchy", που για επτά ολόκληρες σεζόν προβαλλόταν στο FX Network.Το εναρκτήριο έναυσμα της αυξάνουσας δημοτικότας των Battleme σήμανε το "Burn this Town", τραγούδι που παίχτηκε στο finale της δεύτερης σεζόν της τηλεοπτικής σειράς και που κατέδειξε τη διάθεση του Matt Drenik να αποστασιοποιηθεί από το βαρύ και ψυχεδελικό κιθαριστικό rock των Lions, βγάζοντας στην επιφάνεια, ένα lo-fi ακουστικό folk πρόσωπο για πρώτη φορά στην καριέρα του. Πρόσωπο που στην πορεία γέννησε αρκετά τραγούδια, αλλά και την εκπληκτική διασκευή στο "Hey hey, My My" του Neil Young, που παίχτηκε στην τρίτη σεζόν του "Sons of Anarchy" και λατρεύτηκε από τους fans της σειράς ανά τον κόσμο, καταγράφοντας μάλιστα πάνω από 15 εκατομμύρια views στο YouTube.Η σύντομή αλλά πολυάσχολη και γεμάτη διακρίσεις καριέρα των Battleme περιέχει μεταξύ άλλων την συμμετοχή τους στην pop music πλατφόρμα MTV Buzzworthy (για την πρεμιέρα του single "Touch"), τις εμφανίσεις τους σε σημαντικά festivals των ΗΠΑ όπως τα Music Fest NW, Capitol Hill Block Party, SXSW και Lobster Fest, την ανάδειξη του τραγουδιού "Lights" (που ηχογραφήθηκε σε συνεργασία με τον παραγωγό και κάτοχο δύο βραβείων Hollywood Music in Media, Bob Thiele Jr.) ως ένα εκ των 10 καλύτερων τραγουδιών της εβδομάδας στο Esquire Magazine Δεκεμβρίου 2012, αλλά και του πιο πρόσφατου "Shake Shake" ως τραγούδι της ημέρας στον ραδιοφωνικό σταθμό KEXP του Seattle, τις πρεμιέρες τους στα επιφανή Billboard Magazine και Filter Magazine, τις αποθεωτικές κριτικές των Magnet Magazine, USA Today και American Songwriter και τέλος την 10ήμερη περιοδεία τους στις ΗΠΑ, ως support του 90's alternative rock σχήματος των Veruca Salt.Το τρίτο σε σειρά full length album τους "Habitual Love Songs" είναι ένα μολυσματικό μείγμα βαριά παραμορφωμένης, θορυβώδους, ψυχεδελικής και εκρηκτικής slacker pop, ριζωμένης βαθιά στα δοξασμένα 70's και γεμάτης πιασάρικες garage-styled jamming στιγμές που μαγνητίζουν, όντας εστιασμένες όχι τόσο πλέον στις γλυκόπιωτες μελωδίες του παρελθόντος τους αλλά σε ένα μουσικό υπόβαθρο βαρύ, τραχύ και τσαμπουκαλεμένο.Με ένα χορταστικό setlist γεμάτο με επιτυχίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος αλλά και τις αγαπημένες acoustic folk μπαλάντες του "Sons of Anarchy" που τους έκαναν τόσο δημοφιλείς, οι Αμερικανοί Battleme έρχονται τη Τρίτη 24 Οκτωβρίου στην Αλεξανδρούπολη, στα πλαίσια τις ευρωπαϊκής περιοδείας τους για το 2017, για μία συναυλία την οποία θα συζητάμε καιρό!***LINKS:• Battleme: www.battleme.tv • Made Of Stone Productions: www.facebook.com/madeofstoneprods • 3P Lab: www.facebook.com/3plabgr • Κυβερνείο: www.facebook.com/kyverneio ***Ήταν το 1995, όταν ο Λευτέρης ντράμερ και ιδρυτικό μέλος των ιστορικών πλέον Middle Fingers και ο Κώστας στο μπάσο,επίσης μέλος των Middle Fingers από εκείνη τη χρονιά και μετέπειτα, αφού βρέθηκαν να μένουν μόνιμα στην Αλεξανδρούποληαποφάσισαν παράλληλα να εκφραστούν μουσικά και κάπως διαφορετικά.Έτσι στις αρχές του 1996 αναλαμβάνει κιθάρα και φωνή ο Κώστας, στα ντραμς παραμένει ο Λευτέρης και επιστρατεύοντας έναν φίλο,τον Αλέκο (μέλος διαφόρων συγκροτημάτων από την ακριτική πόλη) στο μπάσο, δημιουργούν ένα δυναμικό τρίο τους ''The Answer?''Ο λόγος που έγινε αυτό, είναι η απλή μα συνάμα σπάνια και ατόφια ταλαντούχα συνθετική ιδιαιτερότητα του νεαρού τότε Κώστα που διέκρινε ο Λευτέρης.Έτσι αυτό το ταξίδι κρατάει τα πρώτα 11 χρόνια με πολλές πρόβες, ποτά, αγάπη και πολλά όμορφα δικά τους κομμάτια,ηχογραφημένες κασέτες στο προσωπικό τους χώρο, live εμφανίσεις,κάποιες με Λευκή Συμφωνία, Τσομπάνα Rave, Γκούλαγκ αλλά και τους θρυλικούς Dead Moon στη τελευταία τους περιοδεία.Με την προσθήκη ενός ακόμα κιθαρίστα, του Ηλία, πραγματοποιούν την κυκλοφορία του πρώτου τους, ομώνυμου άλμπουμ τέλη 1999 σε δική τους διανομή.Μετά το 2007 κι ένα διάλειμμα ορισμένων χρόνων και πολλών μουσικών αναζητήσεων, αποφασίζουν, το 2014, να συνδυάσουν ξανά τις μουσικές τους εμπειρίες,με τη προσθήκη τώρα του Γιάννη δεύτερη κιθάρα στο βασικό τρίο, συνεχίζουν το ταξίδι που άφησαν στη μέση, όντας πιο ανώριμοι από ποτέ δημιουργώντας το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο "...It's Already Tomorrow".***LINKS