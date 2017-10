BEAST IN BLACK: Lyric video για το νέο τους single "Beast In Black"

Οι

, έδωσαν στη δημοσιότητα το lyric video για το κομμάτι

που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Νοεμβρίου μέσω της

.





Η μπάντα του πρώην κιθαρίστα των

,

στην οποία τραγουδιστής είναι ο

των

, μας έδωσε πριν μερικές εβδομάδες ένα ακόμη κομμάτι απο την επικείμενη δισκογραφική της δουλειά μέσω του οποίου πήραμε μια πρώτη γεύση ακούγοντας το

"Blind And Frozen" tracklist:

01. Beast In Black

02. Blind And Frozen

03. Blood Of A Lion

04. Born Again

05. Zodd The Immortal

06. The Fifth Angel

07. Crazy, Mad, Insane

08. Hell For All Eternity (bonus track; digi only)

09. Eternal Fire

10. Go To Hell (bonus track; digi only)

11. End Of The World

12. Ghost In The Rain









απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλο