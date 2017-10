BLACK SABBATH: Το "Paranoid" απο το επερχόμενο DVD "The End"

"The End" tracklist:

01. Black Sabbath

02. Fairies Wear Boots

03. Under The Sun / Every Day Comes And Goes

04. After Forever

05. Into The Void

06. Snowblind

07. Band Intros

08. War Pigs

09. Behind The Wall Of Sleep

10. Bassically / N.I.B.

11. Hand Of Doom

12. Supernaut / Sabbath Bloody Sabbath / Megalomania

13. Rat Salad / Drum Solo

14. Iron Man

15. Dirty Women

16. Children Of The Grave

17. Paranoid





The Angelic Sessions

01. The Wizard

02. Wicked World

03. Sweet Leaf

04. Tomorrow's Dream

05. Changes













Οιπαρουσίασαν το video τουαπο την τελευταία τους εμφάνιση τον περασμένο Φεβρουάριο στη γενέτηρά τους το Μπέρμιγχαμ που αποτέλεσε και το κλείσιμο της τελευταίας τους περιοδείαςΗ εν λόγω εμφάνιση που σφράγισε την καριέρα του ιστορικού συγκροτήματος έκανε πρεμιέρα στις 28 Σεπτεμβρίου σε διάφορες χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας και στις 17 Νοεμβρίου θα είναι διαθέσιμο απο τηνκαι σε DVD/Blu-ray, διπλό CD ή τριπλό βινύλιο με τίτλοΗ συναισθηματικά φορτισμένη συναυλία του ιστορικού συγκροτήματος έλαβε χώρα στοτου Μπέρμιγχαμ στις 4 Φεβρουαρίου 2017 με ντράμερ τονκαι τον γιο τουτων, στα πλήκτρα.Η εν λόγω κυκλοφορία θα περιέχει και τις εκτελέσεις πέντε πρόσθετων τραγουδιών που ηχογραφήθηκαν σταλίγες ημέρες μετά από το live τωνστο Μπέρμιγχαμ.