Οι Body Count παρουσίασαν το video του "This Is Why We Ride", το οποίο προέρχεται απο το τελευταίο άλμπουμ της μπάντας του Ice-T με τίτλο "Bloodlust", που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάρτιο απο την Century Media.





Τη σκηνοθεσία του video ανέλαβε ο Treach των Naughty By Nature.





Δείτε το παρακάτω!