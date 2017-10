/ / / / DEEP PURPLE: Animated video για το κομμάτι "The Surprising"

"inFinite (Gold Edition)" (2CD) tracklist:





CD1 - inFinite - The studio album

01. Time For Bedlam

02. Hip Boots

03. All I Got Is You

04. One Night In Vegas

05. Get Me Outta Here

06. The Surprising

07. Johnny's Band

08. On Top Of The World

09. Birds Of Prey

10. Roadhouse Blues





CD2 - Live At Hellfest 2017

01. Time For Bedlam

02. Fireball

03. Bloodsucker

04. Strange Kind Of Woman

05. Uncommon Man

06. The Surprising

07. Lazy

08. Birds Of Prey

09. Perfect Strangers

10. Space Truckin'

11. Smoke On The Water

12. Hush

13. Black Night













Οιπαρουσίασαν το video για το κομμάτιαπο το νέο τους άλμπουμπου κυκλοφόρησε τον Απρίλιο.Πρόκειται για το πρώτο animated video της θρυλικής μπάντας και σε αυτό βλέπουμε την 50ετή ιστορία της θρυλικής μπάντας μέσα απο τα μάτια τωνκαιπου βρίσκονται σε ένα καράβι το οποίο ταξιδεύει εν μέσω θύελλας.Το video, το οποίο δίνει μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια, δημιουργήθηκεπαρέα με τον σκηνοθέτηστον οποίο ανήκει και η παραγωγή, και τουςκαιπου είναι γνωστοί απο το ντοκιμαντέρ τωνΠαράλληλα το συγκρότημα έκανε γνωστό πως στις 3 Νοεμβρίου τοθα κυκλοφορήσει μέσω της earMUSIC σε ειδική αυστηρά περιορισμένη χρυσή 2CD digipak έκδοση με νέο εξώφυλλο με bonus CD την 80λεπτη εμφάνιση τωνστο Hellfest 2017 που μέχρι στιγμής δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας και που αναμένεται να κυκλοφορήσει σε τριπλό βινύλιο με τίτλο