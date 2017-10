DISCHARGE: Παρασκευή 3 Νοεμβρίου @ An Club

Παρασκευή 3/11/ 2017 στο An club.

Discharge live for the first time in Athens -

Oι βετεράνοι του D - beat hardcore punk,για πρώτοι φορά στην Αθήνα στα πλαίσια του Vive le Punk Rock festival - warm up show! Oι θρυλικοί Discharge σχηματίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1977. Ο σκληρός hardcore punk ήχος τους και το ντεμπούτο τους album "Hear Nothing See Nothing Say Nothing" το 1982 , τους κατατάσσει στη δεύτερη γενιά του UK hardcore (UK 82'), μαζί με μπάντες όπως οι G.B.H., Chaos UK , Amebix κ.α.Οι πολιτικοποιημένοι στίχοι τους, η αντι-μιλιταριστική τους διάθεση και οι γρήγορες μουσικές εναλλαγές στα τραγούδια τους, έθεσαν τις βάσεις για τα μεταγενέστερα subgenres του Punk όπως Crust punk / D- beat, trash metal και grindcore . Η μουσική και η αισθητική επιρροή των Discharge φαίνεται ξεκάθαρα όχι μόνο στα μεταγενέστερα υποείδη του Hardcore Punk , αλλά και στο Heavy Metal. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιρροής τους είναι ότι μεγάλα metal συγκροτήματα όπως οι Anthrax , oι Metallica και οι Sepultura έχουν διασκευάσει τραγούδια τoυς.Μετά από πολλές αναταραχές και αλλαγές στο line up τη δεκαετία του 1990' , η μπάντα ξαναενώθηκε το 2001 , και το 2002 κυκλοφόρησε το ομώνυμο album "DISCHARGE". Το 2016 οι Discharge , κυκλοφόρησαν το 7ο full length album της καριέρας τους " END OF DAYS" από την Νuclear Blast Records, το οποίο αναδείχτηκε στο #10, του Official UK rock charts.Μαζί τους:Οιαπό τον Πειραιά, οι οποίοι σχηματίστηκαν το 2010 και έχουν στο ενεργητικό τους 2 κυκλοφορίες. Ετοιμαστείτε για να τα σπάσετε μαζί τους σε οld-school hardcore ρυθμούς.Οι crust / punksαπό την Λευκωσία, Κύπρο. Σχηματίστηκαν το 2011 και από τότε μετρούν αρκετές κυκλοφορίες και live εμφανίσεις.: Φινλανδικό χαρντκορ πανκ , πιστό στη συνταγή των αρχών της δεκαετίας του ογδόντα, στο στυλ μπαντών όπως οι Rattus και οι Riistetyt, με μεγάλη έμφαση στο συνδυασμό ρυθμού και μελωδίας. Η μπάντα δημιουργήθηκε το 2014 και ο πρώτος της δίσκος ειναι στα σκαριά.Σας περιμένουμε όλους για μια ακόμη μεγάλη punk rock βραδιά από την 77-82 Punk Rock Team !ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: Presale :Doors :Εισιτήρια προπωλούνται:• Rhythm Records (Εμμανουήλ Μπενάκη 74, Αθήνα)• MΠΟΥΚΑ (μαγειρείο) (Σολωμού 29, Αθήνα)Ώρα έναρξης: 21:00 An Club , Σολωμού 13-15, Εξάρχεια.