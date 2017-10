Οι Five Finger Death Punch παρουσίασαν το νέο τους video για το κομμάτι "Ain’t My Last Dance".





Το "Ain’t My Last Dance" προέρχεται απο το τελευταίο άλμπουμ της μπάντας, με τίτλο "Got Your Six" το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2015.









Δείτε το παρακάτω!