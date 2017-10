FUZZ #2 - Contemporary Electronic Music Festival: Σάββατο 4 Νοεμβρίου @ Πολύτεχνο (Κέρκυρα)

My Panda Shall Fly (UK)

OLD MAN TALKIN’ (GR)

TOTSOUKO (GR)

Η Kuku-Nara Entertainment παρουσιάζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το, το Σάββατο 4 Νοεμβρίου, στο συναυλιακό χώρο τουΚέρκυρα.Πέρσι τέτοια εποχή στο Π.Ο.Ι.Α.Θ. βιώσαμε κάτι μοναδικό. Είδαμε διακεκριμένους μουσικούς της jazz σκηνής να παίζουν ηλεκτρονική μουσική, πειραματιστήκαμε με baroque αυτοσχεδιασμούς στο τσέμπαλο πάνω σε beats, απολαύσαμε live οπτικοακουστικά shows, μπλέξαμε το θόρυβο με το ρυθμό και τέλος χορέψαμε μέχρι το πρωί δίπλα στη θάλασσα!Φέτος το line-up θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον!Πιο αναλυτικά, φέτος θα συμμετέχουν οι εξής καλλιτέχνες:Ο Suren Seneviratne (aka My Panda Shall Fly), που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, είναι ένας experimental sound & video artist από τη Sri Lanka ο οποίος έχει κυκλοφορήσει σε CD, κασέτες, βινύλια και ψηφιακά μέσα σε πληθώρα δισκογραφικών όπως οι Project Mooncircle, Creaked Records, Five Easy Pieces, Sonic Router Records, Gang Of Ducks, Activia Benz & Tape Club Records.Η δισκογραφία του Seneviratne μέχρι σήμερα αποτελεί μια εξαιρετικά οργανωμένη συλλογή υλικού μεγάλης ποικιλίας ηχοχρωμάτων, από έναν διορατικό καλλιτέχνη που στέκεται με άνεση δίπλα σε σύγχρονους πρωτοπόρους όπως οι Autechre (æ), o Four Tet και ο Flying Lotus.Ο Oldman Talkin' είναι DJ και μουσικός παραγωγός με βάση τη Θεσσαλονίκη. Μιξάρει διαφορετικά στυλ μουσικής όπως dub, downtempo, beats, world, house, κτλ.Τελευταία συμμετείχε στο compilation Mosaics της Echovolt Records ενώ αποτελεί μέλος του project #Anopolis με κυκλοφορίες στο Αθηναϊκό Label Lower PartsΤο Τσουκο εμφανίζεται στη φυσική του μορφή κυρίως στην περιοχή των Νότιων Βαλκανίων.Ειναι μεταφορέας. Συνήθως κουβαλά τσάντες με δίσκους, κονσόλες, συνθεσάιζερ, σάμπλερ και διάφορα εφέ. Ξοδεύει το χρόνο του πατώντας κουμπιά, γυρνώντας ποτενσιόμετρα, ξεμπλέκοντας καλώδια και περπατώντας απο παμπ σε μπαρ και απο καφενείο σε ταβέρνα.// Γενική Είσοδος 5.00€Παράλληλα με το event, ησε συνεργασία με φοιτητές του, δημιουργούν ένα οπτικοακουστικό τοπίο με μια έκθεση #Video #Art, στην οποία θα προβάλλονται διάφορα έργα που δημιουργήθηκαν για τους σκοπούς του