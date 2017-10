GOTHMINISTER: Το video του "We Are The Ones Who Rule The World"

Οι Gothminister παρουσίασαν το video του "We Are The Ones Who Rule The World" απο το πρόσφατο έκτο τους άλμπουμ με τίτλο "The Other Side" που κυκλοφορεί μέσω της AFM Records απο τις 13 Οκτωβρίου.