INSOMNIUM και TRIBULATION μαζί τον Μάρτιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Winter's Gate European Tour (Part 2) 2018"





INSOMNIUM (Finland)

+TRIBULATION (Sweden)





Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 - Principal Club Theater @ Fix

Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 - Piraeus 117 Academy

Λίγα συγκροτήματα μπορούν να καυχώνται ότι μεταδίδουν με τόση ακρίβεια το συναίσθημα της μελαγχολίας, της θλίψης και της μουντάδας, όπως οι Φιλανδοί melodic death metallers,. Από τις αρχές της νέας χιλιετίας και το ντεμπούτο τους “In The Halls Of Awaiting”, το γκρουπ βγάζει με σταθερούς ρυθμούς αριστουργήματα, παρότι δεν έχει την προώθηση και τη λάμψη άλλων συμπατριωτών τους και όχι μόνο. Με βασικές επιρροές τους συνοδοιπόρους τους από τη χώρα των Χιλίων Λιμνών, AMORPHIS, αλλά και τους SENTENCED, του πρώιμους PARADISE LOST, αλλά και την “Αγία Τριάδα” του Σουηδικού μελωδικού death metal (IN FLAMES, DARK TRANQUILLITY, AT THE GATES), κατάφεραν αργά αργά, αλλά σταθερά να χτίσουν μία μεγάλη βάση οπαδών και να καταφέρουν από το 2011 και το “One For The Sorrow”, να δισκογραφούν για λογαριασμό της Century Media Records, αλλά και να κάνουν μερικές σημαντικές περιοδείες.Κομβικής σημασίας για τους INSOMNIUM, υπήρξε το τρίτο τους άλμπουμ, “Above The Weeping World”, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και μπήκε στην πρώτη δεκάδα στα charts της πατρίδας τους, κάτι πρωτόγνωρο για ένα σχήμα με τέτοιο μουσικό ύφος και μάλιστα σε μία ανεξάρτητη εταιρία, την Candlelight Records. Το άλμπουμ, “Shadows Of The Dying Sun” του 2014, τους βρήκε να πειραματίζονται αρκετά και να έχουν πολύ μεγάλη ποικιλία στον ήχο τους, από blastbeats και black metal σημεία, μέχρι πολλά καθαρά φωνητικά και μία -σχεδόν- μπαλάντα, για πρώτη φορά στην καριέρα τους, ενώ απέσπασε και παγκοσμίως διθυραμβικές κριτικές.Μέχρι που φτάσαμε στο αριστουργηματικό “Winter’s Gate” του 2016, μακράν το πιο φιλόδοξο εγχείρημά τους μέχρι σήμερα, αφού ουσιαστικά πρόκειται για ένα concept άλμπουμ που αποτελείται από ένα και μόνο κομμάτι, διαιρεμένο σε 7 ενότητες / μέρη, συνολικής διάρκειας 40 λεπτών!!!Έτσι λοιπόν στα πλαίσια της νέας Ευρωπαϊκής περιοδείας για την προώθησή του, θα περάσουν για πρώτη φορά και από την Ελλάδα, όπου το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 θα βρεθούν στην Θεσσαλονίκη και το Principal Club Theater @ Fix, ενώ την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 θα βρεθούν στην Αθήνα και στην σκηνή του Piraeus 117 Academy, αφού, δυστυχώς, λόγω σοβαρών οικογενειακών προβλημάτων του τραγουδιστή και μπασίστα τους, Niilo Sevanen, είχαν αναγκαστεί το 2015 να ακυρώσουν ολόκληρη την προηγούμενη περιοδεία τους, μαζί με τους WOLFHEART που ήταν να περάσει και από τη χώρα μας.Μαζί τους θα είναι ένα συγκρότημα, που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση με το άλμπουμ του, “Children Of The Night”, που κυκλοφόρησε το 2015, παρότι ουσιαστικά επρόκειτο για τον τρίτο του άλμπουμ. Ο λόγος για τους Σουηδούς progressive death - black metallers με αρκετά στοιχεία από τα 70’s,, που και αυτοί ανήκουν στο δυναμικό της Century Media Records. Έχουν περιγραφεί ως μία μίξη των DISSECTION, MISFITS, IRON MAIDEN, THE DOORS και TYPE O NEGATIVE και δεν θα μπορούσαμε να βρούμε πιο επιτυχημένο χαρακτηρισμό. Οι TRIBULATION, προσφέρουν μία αξέχαστη γεύση σκότους, γαρνιρισμένη με πιασάρικα θέματα, που δεν μπορούν να αφήσουν τον κόσμο ασυγκίνητο και αδιάφορο. Τον Ιανουάριο του 2018, αναμένεται να κυκλοφορήσουν τον τέταρτο -άτιτλο επί του παρόντος- άλμπουμ τους, για να ξεκινήσει η χρονιά όσο δυναμικά πρέπει!!!Μπορεί οιτελικά να μην μας επισκέφτηκαν το 2015 και να χρειάστηκαν περίπου δυόμιση χρόνια να περάσουν, αλλά η αναμονή δείχνει να άξιζε τον κόπο, αφού έρχονται με καινούργιο, φανταστικό άλμπουμ και ένα support συγκρότημα που κάλλιστα θα μπορούσε να είναι headliner, σ’ ένα ελκυστικότατο πακέτο!!!Ώρα έναρξης: 20:00 - Τιμή εισιτηρίου:(Προπώληση) -(Ταμείο)Προπώληση Εισιτηρίων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗMusicland - Alone Metal Store - Dizzy Dolls - Café Bar ΔιώροφονON-LINE: www.123tickets.gr Προπώληση Εισιτηρίων ΑΘΗΝΑTicket House - Metal Era - No Remorse Records - Reload Stores - Cinema Libre - Uncle Chronis Tattoo - MonstervilleON-LINE: www.123tickets.gr