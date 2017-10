JUDAS PRIEST: Ο τίτλος του νέου άλμπουμ

Οι προγραμματισμένες ημερομηνίες της Firepower 2018 Tour:

Οιαποκάλυψαν τον τίτλο της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς. Το νέο άλμπουμ της θρυλικής μπάντας θα φέρει τον τίτλοκαι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2018.Στο πλαίσιο της προώθησης τουοιέχουν προγραμματίσει τηνπου θα ξεκινήσει στις 13 Μαρτίου στην Πενσυλβανία και θα ολοκληρωθεί την 1η Μαΐου στο Τέξας.Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το επικείμενο άλμπουμ, γνωρίζουμε ωστόσο πως την παραγωγή ανέλαβαν οικαι13 - Wilkes Barre, PA - Mohegan Sun Arena at Casey Plaza15 - Youngstown, OH - Covelli Centre17 - Uniondale, NY - Nassau Coliseum18 - Washington, DC - The Anthem20 - Newark, NJ - Prudential Center22 - Uncasville, CT - Mohegan Sun Arena25 - Ottawa, ON - The Arena at TD Place27 - London, ON - Budweiser Gardens28 - Oshawa, ON - Tribute Communities Centre30 - Orillia, ON - Casino Rama31 - Detroit, MI - Detroit Masonic Temple3 - Milwaukee, WI - Riverside Theater5 - Green Bay, WI - Resch Center8 - Bloomington, IL - Grossinger Motors Arena10 - Casper, WY - Casper Events Center11 - Loveland, CO - Budweiser Events Center15 - Kent, WA - ShoWare Center17 - Portland, OR - Veterans Memorial Coliseum19 - San Francisco - The Warfield22 - Los Angeles, CA - Microsoft Theater24 - Phoenix, AZ - Comerica Theatre26 - Tulsa, OK - BOK Center28 - Dallas, TX - The Bomb Factory29 - Sugarland, TX - Smart Financial Centre1 - San Antonio, TX - Freeman Coliseum