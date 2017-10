KOMOTINI METAL FEST Vol. 1: Σάββατο 11 Νοεμβρίου

KOMOTINI METAL FEST Vol. 1

Convixion (Heavy/Speed/Thrash Metal – Αθήνα)

Crossover (Black Metal – Αλεξανδρούπολη)

Dark Nightmare (Heavy/Epic Metal – Γρεβενά)

Dead Congregation (Death Metal – Αθήνα)

Sentinel (Hard Rock/Heavy Metal – Κομοτηνή)

Stygian Oath (Heavy Metal - Θεσσαλονίκη)





Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017Αμφιθέατρο παλιάς Νομικής, ΚομοτηνήΠόρτες 17:00 'Εναρξη: 18:00Προπώληση: 8€ (φοιτητές/άνεργοι), 10€Ταμείο: 12€(Για φοιτητές και ανέργους το εισιτήριο θα κοστίζει και στο ταμείο 8€)Grendel Metal Record Store, Αίνου 5 (Κομοτηνή)Valhalla, Καβείρων 5 (Κομοτηνή)Eat Metal Records, Σπυρίδωνος Τρικούπη 45, Εξάρχεια (Αθήνα)Excalibur Fc, Ορφανίδου 3, 8ος όροφος, τηλ 6983858534 - 6944147896 (Θεσσαλονίκη)Vintage Music Store, Ι. Καβύρη 40 (Αλεξανδρούπολη)Τα συγκροτήματα που μας κάνουν την τιμή και θα παρευρεθούν στη παρθενική διοργάνωση του Komotini Metal Fest είναι (με αλφαβητική σειρά):Οι Convixion κυκλοφόρησαν το πρώτο τους ep δέκα χρόνια πριν με τίτλο "Metal Drinkin' Conspiracy". Ακολούθησε ο ομώνυμος δίσκος το 2010, το 7'' single "Black Magic Night" to 2011, ενα split-cd με τους Wrathblade το 2013 και επέστρεψαν με τη δεύτερη ολοκληρωμένη τους δουλειά το 2016 με τίτλο "Days of Rage. Nights of Wrath". Όλο αυτό το διάστημα είχαν πολλές συμμετοχές σε cd του Metal Hammer αλλά και σε διάφορα fanzine.Οι Crossover γεννήθηκαν το 1997 από τις στάχτες των “Zion”. Τον Σεπτέμβριο του 1999, ηχογραφούν και κυκλοφορούν το πρώτο τους “Promo 2000”. Η σύνθεση ολοκληρώνεται και η μουσική τους “αλλάζει” σε πιο σκληρά και πιο σκοτεινά μονοπάτια. Τον Ιανουάριο του 2002 ηχογραφούν στα “Nemesis Studios” και κυκλοφορούν επίσημα σε ανεξάρτητη παραγωγή το πρώτο τους Mini CD με τίτλο "Over the Cross" (Βαθμ: 9/10 και Demo of the Month στο Metal Hammer Magazine, Απρίλιος 2002). Μετά από πολλές προτάσεις τελικά υπέγραψαν στην Γαλλική, Dead Sun Records. Συμμετέχουν επίσης σε πολλές συλλογές ακραίου ήχου σε όλο τον κόσμο, όπως το "Greece Attacks Vol II". Το ντεμπούτο album κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2002 με τον τίτλο "Debauchery" και είχε 12 κομμάτια (Βαθμ: 8/10).Το 2004 υπέγραψαν στην Sleaszy Rider Records (GR). Το άλμπουμ "Dogma" (SRR 026) με τα guest φωνητικά του Kaiaphas, είναι διαθέσιμο εως και σήμερα σε όλα τα δισκοπωλεία παγκοσμίως. (Βαθμ: 8/10). Το 2007 η μπάντα συνεχίζει να παίζει πολλές σημαντικές συναυλίες και κυκλοφορεί το EP "Dream of Fire" σε βινύλιο 12” (4-way spit), ενώ το 2011 κυκλοφόρησε το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους με τίτλο "Pythagorized" με guests από Aphazel (Ancient), Jan (Agathocles), Tristessa (Astarte) R.I.P., Nick (Lloth, Astarte, Insected), Elisabeth Kotronia (En-garde) και Nick Christogiannis (Deviser).Εκατοντάδες ζωντανές εμφανίσεις όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, την Ουκρανία και την Κύπρο και πολλές εμφανίσεις σε φεστιβάλ σε όλο το κόσμο, έχοντας μοιραστεί την σκηνή με πολλά συγκροτήματα.Οι heavy metallers Dark Nightmare, από τα Γρεβενά, που από την ίδρυσή τους το 1999 και μετά, διαγράφουν τη δική τους συνεπή πορεία στα εγχώρια χεβιμεταλλικά δρώμενα, αριθμούν 3 full length albums και 9 συνολικά κυκλοφορίες, από τις οποίες πιο πρόσφατη αποτελεί το "Tortured Souls" album του 2016, που κυκλοφόρησε μέσω της Eat Metal Records.Οι Dead Congregation δημιουργήθηκαν το 2004, από τον A.V., μετά τη διάλυση των Nuclear Winter. Έχουν κυκλοφορήσει ως τώρα 2 full albums (Graves of the Archangels 2008 / Promulgation of the Fall 2014), 2 EP (Purifying Consecrated Ground 2005 / Sombre Doom 2016) και ένα split EP με τους Hatespawn. Μαζί με τον A.V. (guitar/vocals) το συγκρότημα πλαισιώνουν οι T.K. (guitar), V.V. (drums) και G.S. (bass). Κάθε live εμφάνιση των Dead Congregation αποτελεί και μια ξεχωριστή και μοναδική εμπειρία... DEATH METAL!Οι Sentinel δημιουργήθηκαν στα τέλη του 2002, αρχές του 2003, από τους Γιώργο Ευφραιμίδη (κιθάρα) και Μάκη Πατρωνίδη (lead κιθάρα), και μετά από κάποιες αλλαγές μελών και ένα μικρό χρονικό διάστημα που παρέμειναν ανενεργοί, κατέληξαν στη τωρινή τους σύνθεση, πλαισιωμένοι από τους Μαρία Νικολαίδου (φωνητικά), Νίκο Κούρκουλο (drums) και Μπάμπη Συκάκη (μπάσο). Το συγκρότημα ξεκίνησε παίζοντας διασκευές από το χώρο του κλασικού metal αλλά πλέον είναι πολύ κοντά στη δημιουργία του πρώτους τους άλμπουμ, αποκλειστικά με δικές τους συνθέσεις.Οι Stygian Oath σχηματίστηκαν στη Θεσσαλονίκη το 2015 και παίζουν κλασικό Heavy Metal. Από το '16 συμμετέχουν σε live με συγκροτήματα της εγχώριας σκηνής, ενώ το Μάιο του '17 άνοιξαν τη συναυλία των Οmen στη Θεσσαλονίκη. Tην άνοιξη του 2017 ολοκληρώσανε την ηχογράφηση του πρώτου τους ΕΡ, το οποίο περιέχει 6 κομμάτια και πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα.