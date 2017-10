/ / / Οι Βρετανοί Skandal επιστρέφουν στην Ελλάδα για ένα μοναδικό Tour

"Οι Βρετανοί heavy rockersεπιστρέφουν στην Ελλάδα."Οι Βρετανοί doom 'n' rollersεπιστρέφουν στην Ελλάδα για μία ακόμη εκτενή περιοδεία σε όλα τα μήκη και πλάτη της επικράτειας. Το heavy-as-fuck δίδυμο από το "Νησί", θα επισκεφτεί τη χώρα μας στα πλαίσια της Tour of the Cicada pt III, που πρακτοποιείται με σκοπό την προώθηση της πρόσφατης κυκλοφορίας τους, του εντυπωσιακά ποιοτικού "Year of the Cicada" EP, που διατέθηκε στο κοινό τον Ιούλιο του 2016. Δείτε παρακάτω όλους τους σταθμούς της περιοδείας:• Πέμπτη 12.10.17 – Τ.Β.Α.• Παρασκευή 13.10.17 – A.R.M.C.C. / Βόλος – info: https://goo.gl/ShCM9p • Σάββατο 14.10.17 – Stage Club / Λάρισα – info: https://goo.gl/CYcuHo • Κυριακή 15.10.17 – Andromeda / Τρίκαλα – Info: https://goo.gl/J1g1tF • Δευτέρα 16.10.17 – Nostos Bar / Ξάνθη – info: https://goo.gl/N79jRG • Τρίτη 17.10.17 – Utopia AD / Κομοτηνή• Τετάρτη 18.10.17 – Post Culture Stage / Plovdiv – info: https://goo.gl/tDNEdb • Πέμπτη 19.10.17 – Bez Ime Bar / Burgas – info: https://goo.gl/VY2qMQ • Παρασκευή 20.10.17 – Adam Bar / Sofia – info: https://goo.gl/MfK9QH • Σάββατο 21.10.17 – Silver Dollar / Θεσσαλονίκη – Info: https://goo.gl/xujz5p • Κυριακή 22.10.17 – Silver Dollar / Θεσσαλονίκη – Info: https://goo.gl/zukcoV • Δευτέρα 23.10.17 – Τ.Β.Α.• Τρίτη 24.10.17 – Graal / Κέρκυρα – info: https://goo.gl/vHcNDm • Τετάρτη 25.10.17 – Beatnik Bar / Ιωάννινα – info: https://goo.gl/MkUPnG • Πέμπτη 26.10.17 – Cult Bar / Άρτα – info: https://goo.gl/mV1zRP • Παρασκευή 27.10.17 – Εςτία / Πάτρα – info: https://goo.gl/n2QVW8 • Σάββατο 28.10.17 – Melrose / Πύργος – info: https://goo.gl/W3hT7h • Κυριακή 29.10.17 – Blackbird / Αθήνα – info: https://goo.gl/buLpEv Μείνετε συντονισμένοι στην επίσημη ιστοσελίδα, όπως και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης των Skandal, για την ανακοίνωση ακόμη περισσοτέρων live dates, όπως και όλων των δραστηριοτήτων του συγκροτήματος.► Οfficial Website: www.doomnroll.com ► Facebook: www.facebook.com/OfficialSkandal ► Youtube: www.youtube.com/user/officialskandal Οι Skandal εδρεύουν στο Leeds του Ηνωμένου Βασιλείου και με το πιο πρόσφατο δισκογραφικό τους δημιούργημα "Year of the Cicada", σπρώχνουν τα όρια της heavy ριφάτης ροκ μουσικής, με ευκολομνημόνευτα τραγούδια που μαγνητίζουν και γκρουβάρουν ακόμη και τους πιο σκεπτικιστές οπαδούς του είδους.Σε παραγωγή του Βαγγέλη Θεοδωράκη (Revolted Masses / Magic De Spell), μίξη και mastering του Γιώργου Μπόκου (Stone Cold Dead / Rotting Christ), το διάρκειας 24 λεπτών EP των Ελληνοβρετανών φέρει μία βαριά και σκοτεινή αισθητική, διατηρώντας παράλληλα τα heavy rock'n'roll στοιχεία, που έκαναν το συγκρότημα να γίνει αγαπητό στο διαρκώς αυξανόμενο fan base του σε Βρετανία, Ελλάδα και Ευρώπη.Το "First Step to Nowhere" EP που κυκλοφόρησε το 2013 σηματοδότησε τη πρώτη επίσκεψη των Skandal στη χώρα μας, όπως και το χτίσιμο μίας πολύ θερμής σχέσης ανάμεσα στη μπάντα και στο Ελληνικό κοινό, αποτέλεσμα των δυναμικών εμφανίσεών τους και της ανεξάντλητης συναυλιακής τους ενέργειας.Το "Year of Cicada" και η περιοδεία που το συνοδεύει καλούνται, όχι μόνο να αναθερμάνουν τις σχέσεις των Skandal με τους Έλληνες οπαδούς τους, αλλά και να υπερβούν εκθετικά το αποτέλεσμα της προηγούμενης επίσκεψής τους, παρουσιάζοντας το νέο βελτιωμένο πρόσωπο της μπάντας, που πλέον κουβαλάει μία σημαντική εμπειρία επί σκηνής και ένα διόλου ευκαταφρόνητο βιογραφικό με εμφανίσεις σε Ισλανδία, Γερμανία, Πολωνία, Τσεχία, Αυστρία, Σλοβακία, Κροατία, Ουγγαρία, Σερβία και Αγγλία, στο πλευρό σημαντικών ονομάτων όπως οι Sabaton, Soulfly, Flotsam & Jetsam, Warrel Dane, Crucified Barbara, Planet of Zeus, Nightstalker, Bonfire, Gus G. και D.A.D.