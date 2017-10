ONE HOUR BEFORE THE TRIP w/ Mark Corrin: Πέμπτη 9 Νοεμβρίου @ An Club

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου





One Hour Before The Trip w/ Mark Corrin (Uk) live at An club!

About Mark Corrin:

Music links :

Οι εξαιρετικοί, επιστρέφουν στο αγαπημένο τους συναυλιακό στέκι γεμάτοι νέες εμπειρίες έπειτα απο την τελευταία τους περιοδεία! Μαζί τους ο, με πολύ μεγάλο πλήθος συνεργασιών (μεταξύ άλλων με τουςandαλλά και προσωπικών πρότζεκτ!"Experimental psychedelic electronica punk from Manchester, UK. Mark Corrin's early releases as "Shirokuma" were frequently broadcast on the BBC Radio 1 John Peel Show, and his latest solo work has featured on BBC Late Junction with Nick Luscombe. He has also previously collaborated with artists including Damo Suzuki (Can), Ria Mazini (Mikro), Una Baines (The Fall / Blue Orchids) and Max Tundra (Warp Records). He also presents a music radio show on Salford City Radio and plays bass for Rose & The Diamond Hand.Mark Corrin Soundcloud :Mark Corrin & Luna - Drive The Bus (Off The Cliff) (Single)Ria Mazini & Mark Corrin - Holographic Love (video)Mark Corrin - Archipelago Quest (Album)Read : Introducing Mark Corrin