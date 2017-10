ONE STEP FROM THE EDGE: Κυκλοφορούν το πρώτο τους album

Το line up της μπάντας είναι:

Το tracklist του cd είναι:

Δελτίο Τύπου

Οικυκλοφορούν στις 30 Οκτωβρίου 2017 το πρώτο τους full length cd με τίτλοΟιδημιουργήθηκαν στα Γιάννενα στα τέλη του 2016. Η μουσική κατεύθυνση της μπάντας συντίθεται από πολλά διαφορετικά μουσικά είδη, αλλά βασίζεται στις ογκώδεις, groovy και μελωδικές κιθάρες, το δυνατό rhythm section και την εναλλαγή καθαρών, μελωδικών αλλά και brutal φωνητικών.Υπάρχουν στοιχεία από το τεχνικό thrash, τον αμερικάνικο ήχο, επιρροές από το metalcore και το hardcore αλλά και τον ευρύτερο metal και rock ήχο.Το όνομα του συγκροτήματοςείναι εμπνευσμένο από την «εικόνα» ενός ανθρώπου που ακροβατεί ανάμεσα στο «είναι» και το «μη είναι», ανάμεσα στην ύπαρξη και την ανυπαρξία, στη ζωή και τον θάνατο, τη γη και το κενό. Γενικότερα, όμως, συμβολίζει κάθε κρίσιμη στιγμή, κάθε σημαντική απόφαση, που καθορίζει την πορεία του.Αλέξανδρος Σερέτης, φωνητικάΑλέξανδρος Πρέγκου, κιθάρεςΚώστας Τσάπος, κιθάρεςΚώστας Πουργιάζης, μπάσοΝίκος Στάκας, τύμπαναΜαρία Μοσχέτα, πλήκτραΤοηχογραφήθηκε σταδιακά από τα τέλη του 2016 έως και τον Οκτώβριο του 2017 σταstudios. Την παραγωγή και τη μίξη έκανε ο).Οι στίχοι αναφέρονται κυρίως σε θέματα προσωπικά, κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά, όπως η υπάρχουσα πραγματικότητα, όπως τη βιώνει σήμερα το άτομο αλλά και η κοινωνία γενικότερα.1. the beginning (intro)2. beneath the surface3. state of mind4. reigning machine5. no more6. one and only7. waver8. ...from the edge9. trip10. quill11. the endΤο εξώφυλλο και το artwork του cd σχεδίασε ηΠαράλληλα με τη σύνθεση νέου υλικού και τις ηχογραφήσεις οιξεκίνησαν ήδη να συνθέτουν νέο υλικό και να πραγματοποιούν live εμφανίσεις. Ήδη εμφανίστηκαν live τον Απρίλιο του 2017 στα Ιωάννινα μαζί με τους, ενώ συμμετείχαν στομαζί με τουςκ.ά.Στις αρχές Νοέμβρη του 2017 θα εμφανιστούν μαζί με τουςκαι τουςενώ προγραμματίζονται και άλλες εμφανίσεις για την προώθηση του album.Για περισσότερες πληροφορίες και για επικοινωνία με τη μπάντα:Stay meNtal!