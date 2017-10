OPERATION: MINDCRIME: Ακούστε το νέο κομμάτι "Wake Me Up"

Οι Operation: Mindcrime του πρώην τραγουδιστή των Queensrÿche, Geoff Tate, κυκλοφορούν την 1η Δεκεμβρίου το νέο τους άλμπουμ με τίτλο "A New Reality".





Απο την επικείμενη αυτή νέα δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος μπορείτε παρακάτω να ακούσετε το "Wake Me Up".

"A New Reality" tracklist:

01. A Head Long Jump

02. Wake Me Up

03. It Was Always You

04. The Fear

05. Under Control

06. The New Reality

07. My Eyes

08. A Guitar In Church?

09. All For What?

10. The Wave

11. Tidal Change

12. The Same Old Story