Σαν Σήμερα: 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Σαν Σήμερα: 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Γενέθλια σήμερα για τον Joey Belladonna (Anthrax), ο οποίος κλείνει τα 57 του χρόνια. Οι Saxon κυκλοφορούν το "Rock the Nations", οι Kiss το "Creatures of the Night", οι Overkill το "The Years of Decay", οι Triumph το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους και οι AC/DC το πρώτο τους live άλμπουμ "If You Want Blood You've Got It".