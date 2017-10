Σαν Σήμερα: 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

91 χρόνια απο τη γέννηση του Chuck Berry.

Οι Carcass κυκλοφορούν το εξαιρετικό "Heartwork", οι Queensrÿche το "Promised Land" και οι Cult το "Love". Ακόμη οι Bonfire κυκλοφορούν το "Fireworks", οι Opeth το "Still Life", οι Cryptopsy το "Once Was Not" και οι Hammerfall το "Threshold".













Οι Cult κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ τους, με τίτλο "Love" γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία εντός και εκτός Αγγλίας.









Οι Bonfire κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ τους, με τίτλο "Fireworks".

















Κυκλοφορεί το πέμπτο άλμπουμ των Queensrÿche, με τίτλο "Promised Land". Είναι το άλμπουμ που έχει γνωρίσει την μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του συγκροτήματος μέχρι και σήμερα.













Κυκλοφορεί το τέταρτο album των Opeth, με τίτλο "Still Life". Είναι η πρώτη κυκλοφορία της Σουηδικής μπάντας απο την Peaceville καθώς και η πρώτη με τον Martin Mendez.









Οι Cryptopsy κυκλοφορούν το πέμπτο τους άλμπουμ, με τίτλο "Once Was Not". Είναι το πρώτο άλμπουμ των Καναδών technical death metallers με τον αρχικό τους τραγουδιστή Lord Worm απο το 1966 και θα είναι και το τελευταίο. Είναι επίσης το πρώτο άλμπουμ με τον αρχικό κιθαρίστα της μπάντας, Jon Levasseur.









Οι Hammerfall κυκλοφορούν το έκτο album τους, με τίτλο "Threshold". Είναι ο τελευταίος δίσκος της Σουηδικής μπάντας με τον με τον κιθαρίστα Stefan Elmgren και τον μπασίστα Magnus Rosén, αφού ο Rosén εγκατέλειψε το συγκρότημα το 2007 και ο Elmgren έφυγε το 2008 αντίστοιχα.









Γεννιέται στο St. Louis του Missouri, ένας απο τους σπουδαιότερους εκπρόσωπους και πρωτοπόρος του rock 'n roll, ο οποίος ανέπτυξε και τελειοποίησε τα βασικά rhythm and blues στοιχεία που έκαναν το rock and roll ξεχωριστό, με στίχους που εστιάζουν στην εφηβική ζωή και τον καταναλωτισμό. Η χρήση του κιθαριστικού σόλο και τα κιθαριστικά τεχνάσματα επι σκηνής, αποτέλεσαν σημαντική επιρροή για την μετέπειτα rock μουσική, αφού επηρέασε την πλειοψηφία των καλλιτεχνών που ακολούθησαν.