/ / Σαν Σήμερα: 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Γενέθλια σήμερα για τον Sting,ο οποίος κλείνει τα 66 του χρόνια. Οι Bathory κυκλοφορούν το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους, το οποίο θεωρείται ως η πρώτη black metal κυκλοφορία. Οι Iron Maiden κυκλοφορούν το "X Factor", οι Arch Enemy το "Black Earth", οι Accept το "Restless and Wild", οι Theatre of Tragedy το "Musique", οι Chimaira το "Pass Out Of Existence", οι Machine Head το "Supercharger", οι Apocalyptica το "Reflections" και οι Radiohead το "Kid A" !

























02/10/1951

















02/10/1982

Οι Accept κυκλοφορούν το τέταρτο άλμπουμ τους, με τίτλο "Restless and Wild". Είναι ο πρώτος δίσκος της γερμανικής μπάντας στον οποίο ο τραγουδιστής της, Udo Dirkschneider, τραγουδάει όλα τα κομμάτια.









02/10/1984

Κυκλοφορεί το ντεμπούτο άλμπουμ των Bathory. Πρόκειται για το ομώνυμο "Bathory" το οποίο θεωρείται απο κριτικούς και οπαδούς ως ο πρώτος black metal δίσκος που κυκλοφόρησε ποτέ.









02/10/1995









02/10/1996

Οι Arch Enemy κυκλοφορούν το ντεμπούτο άλμπουμ τους, με τίτλο "Black Earth". Τον Απρίλιο του 2007 επανακυκλοφόρησε με bonus το "Losing Faith", δύο διασκευές σε κομμάτια Iron Maiden ("The Ides of March" και "Aces High") και το video του "Bury Me an Angel".









02/10/2000









Οι Theatre of Tragedy κυκλοφορούν το τέτερτο άλμπουμ τους, με τίτλο "Musique". Το άλμπουμ σηματοδότησε την αλλαγή της μουσικής κατεύθυνσης της μπάντας, η οποία χρησιμοποίησε ηλεκτρονικά στοιχεία και στιχουργικά η θεματολογία της άλλαξε απο παραδοσιακή gothic σε θέματα σχετικά με το μεταφυσικό, τη σύγχρονη ζωή και την τεχνολογία.













02/10/2000





Κυκλοφορεί απο τους Radiohead το τέταρτο άλμπουμ τους, με τίτλο "Kid A". Στα πρόθυρα της διάλυσης της μπάντας μετά την προώθηση του "Ok Computer", ο Thom Yorke οραματίστηκε μια ριζική αλλαγή στην κατεύθυνση των Radiohead. Το άλμπουμ έχει επιρροές απο ηλεκτρονική μουσική, jazz, krautrock και κλασική μουσική χρησιμοποιώντας εκτός των άλλων συνθεσάιζερ, drum machines και ορχήστρα εγχόρδων. Κέρδισε βραβείο Grammy για το Καλύτερο Εναλλακτικό Άλμπουμ (όπως και ο προκάτοχός του, το "Ok Computer") και προτάθηκε για Άλμπουμ της Χρονιάς.













02/10/2001

Οι Chimaira κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ. Δεν είναι άλλο απο το "Pass Out Of Existence".









02/10/2001

Κυκλοφορεί το τέταρτο άλμπουμ των Machine Head . Πρόκειται για το "Supercharger" οι πωλήσεις του οποίου στις ΗΠΑ υπολογίζονται μέχρι σήμερα σε 45.000 κόπιες, καθιστώντας το ως εμπορική αποτυχία.









02/10/2003

Οι Apocalyptica κυκλοφορούν το τέταρτο άλμπουμ τους, με τίτλο "Reflections"









Γεννιέται στο Wallsend, Northumberland της Αγγλίας ο).Ο μουσικός, ηθοποιός και ακτιβιστής ο οποίος φημίζεται για τα φιλανθρωπικά έργα του, είναι περισσότερο γνωστός με το σκηνικό όνοματο οποίοπροέκυψε απο τις εμφανίσεις του ως έφηβος σε διάφορα club που συμμετείχε σε jazz μπάντες, επειδή συχνά φορούσε ένα κίτρινο πουλόβερ με μαύρες ρίγες.Το 1977 θα γνωρίσει τουςκαικαι θα σχηματίσουν τους. Παράλληλα με τουςθα πρωταγωνιστήσει σε διάφορες ταινίες και το 1984 θα αποφασίσει οτι η μπάντα πρέπει να κάνει μια μικρή παύση.Το 1985 θα κυκλοφορήσει το πρώτο προσωπικό του album ("") και τελικά οιθα διαλυθούν ένα χρόνο αργότερα και οθα ακολουθήσει επιτυχημένη σόλο καριέρα.Ως σόλο καλλιτέχνης και ως μέλος των Police έχει κερδίσει 16 βραβεία Grammy, 3 Brit Awards, 1 Χρυσή Σφαίρα και προτάθηκε 4 φορές για Όσκαρ. Το όνομά του βρίσκεται στα Songwriters Hall of Fame και Rock and Roll Hall of Fame. Απέκτησε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame και τιμήθηκε απο την βασίλισσα Ελισάβετ για την συμβολή του στη μουσική.Οικυκλοφορούν το δέκατο άλμπουμ τους, τοΠρόκειται για το πρώτο άλμπουμ της Βρετανικής μπάντας με τονστα φωνητικά, πρώην μέλος των, ο οποίος αντικατέστησε τονπου είχε αποχωρήσει τότε απο την μπάντα για να ακολουθήσει σόλο καριέρα.Ο δίσκος είναι πιο σκοτεινός σε σχέση με τις προηγούμενες εννέα κυκλοφορίες του συγκροτήματος, με στίχους βασισμένους στα προσωπικά ζητήματα τουπου την περίοδο εκείνη βρισκόταν εν μέσω διαζυγίου.