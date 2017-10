Σαν Σήμερα: 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Σαν σήμερα, δισκάρες όπως τα "Melissa" (Mercyful Fate), "Schizophrenia" (Sepultura) "The Eye" (King Diamond), "Spreading the Disease" (Anthrax) και το EP "From the Cradle to Enslave" (Cradle Of Filth) βρίσκονται στα ράφια των δισκοπωλείων. Κυκλοφορίες επίσης απο Pink Floyd, Children of Bodom, The Haunted, Melechesh, Avenged Sevenfold και Helloween.





30/10/1971





Οι Pink Floyd κυκλοφορούν το έκτο στούντιο album τους, με τίτλο "Meddle".









30/10/1983





Κυκλοφορεί το ντεμπούτο album των Mercyful Fate, το εκπληκτικό "Melissa"

΄Ένα μέρος του υλικού στο εν λόγω άλμπουμ έχει τις ρίζες του σε ντέμο ηχογραφήσεις όταν τα μέλη της μπάντας ήτα ακόμα στους Black Rose και Brats.









30/10/1985









Οι Anthrax κυκλοφορούν το δεύτερο album τους, με τίτλο "Spreading the Disease".









30/10/1987

Οι Sepultura κυκλοφορούν το δεύτερό τους album, "Schizophrenia". Στο album εμφανίζεται για πρώτη φορά ο Andreas Kisser.









30/10/1990

Κυκλοφορεί το concept album "The Eye", απο τους King Diamond. Τα κύρια μέρη των ιστοριών που περιγράφονται στο άλμπουμ είναι αληθινά και έλαβαν χώρα στην Γαλλική Ιερά Εξέταση την περίοδο 1450-1670. Αληθινοί είναι και οι χαρακτήρες που αναφέρονται όπως Nicolas de la Reynie, Jeanne Dibasson, Madeleine Bavent, Father Pierre David και Father Mathurin Picard.









30/10/1999

Οι Cradle Of Filth κυκλοφορούν το δεύτερο EP τους, το εκπληκτικό "From the Cradle to Enslave". Το άλμπουμ περιέχει δυο νέες συνθέσεις, το ομότιτλο "From the Cradle to Enslave" και το "Of Dark Blood and Fucking". Τα υπόλοιπα κομμάτια του άλμπουμ είναι διασκευές και επαναηχογραφήσεις απο το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος "Dusk... and Her Embrace"









30/10/2000

Οι Helloween κυκλοφορούν το ένατο album τους, με τίτλο "The Dark Ride"









30/10/2000





Κυκλοφορεί το τρίτο album των Children of Bodom, με τίτλο "Follow The Reaper"









30/10/2006

Οι The Haunted κυκλοφορούν το πέμπτο τους album, το "The Dead Eye"









30/10/2006

Κυκλοφορεί το τρίτο album των Melechesh, με τίτλο "Emissaries"









30/10/2007

Οι Avenged Sevenfold κυκλοφορούν το τέταρτο album τους, το ομώνυμο "Avenged Sevenfold"