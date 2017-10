/ / Σαν Σήμερα: 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Γενέθλια σήμερα για τον Thom Yorke των Radiohead.

31 χρόνια συμπληρώνονται απο την κυκλοφορία του "Reign in Blood" των Slayer, 20 χρόνια απο την κυκλοφορία του "A Dead Poem" των Rotting Christ και 21 χρόνια απο την κυκλοφορία του "Like Gods Of The Sun" των My Dying Bride. Οι Exodus κυκλοφορούν το "Pleasures of the Flesh" και οι Metal Church το "Hanging in the Balance". Πρεμιέρα επίσης για το ντοκιμαντέρ "Imagine: John Lennon" και για την ταινία "Ned Kelly" με πρωταγωνιστή τον Mick Jagger.











07/10/1968





07/10/1970









07/10/1986





η











07/10/1987



Οι Exodus κυκλοφορούν το δεύτερό τους άλμπουμ, με τίτλο "Pleasures of the Flesh". Είναι το πρώτο άλμπουμ του Αμερικανικού thrash metal συγκροτήματος με τον Steve Souza στα φωνητικά.













07/10/1988













07/10/1993









07/10/1996







07/06/1997





Γεννιέται στο Wellingborough της Αγγλίας ο τραγουδιστής και συνιδρυτής τωνΟ Yorke γεννήθηκε με σοβαρή παράλυση στο αριστερό του μάτι και μετά απο αρκετές επεμβάσεις, ήδη σε ηλικία έξι ετών είχε υποβληθεί σε πέντε επεμβάσεις, οι γιατροί κατάφεραν με μυικό μόσχευμα να μην κρατήσουν το μάτι μόνιμα κλειστό.Στα 11 του χρόνια εντάχθηκε στην πρώτη του μπάντα και έγραψε το πρώτο του τραγούδι. Στο σχολείο γνώρισε τουςκαιμε τους οποίους σχημάτισε τουςεπειδή μόνο κάθε Παρασκευή τους επιτρεπόταν να κάνουν πρόβες. Οιαργότερα θα μετονομαστούν σεΕκτός απο τραγουδιστής, είναι και στιχουργός και συνθέτης ενώ παίζει πιάνο, κιθάρα, μπάσο και ντραμς. Ως σόλο καλλιτέχνης έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ με πιο πρόσφατο το "(2014), ενώ το 2010 ανακοίνωσε το όνομα μιας ακόμη μπάντας του,, με τους οποίους κυκλοφόρησε το album(2013)Κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο, η βιογραφική ταινίαμε πρωταγωνιστή τοντων. Η ταινία σκηνοθετήθηκε απο τονκαι είναι βασισμένη στην ζωή του Αυστραλού κακοποιούΟικυκλοφορούν το τρίτο τους στούντιο album με τίτλο "". Με τοτο συγκρότημα θα μπει για πρώτη φορά στο Billboard 200 (94θέση). Είναι ένας απο τους αγαπημένους δίσκους των οπαδών της αμερικανικής thrash metal μπάντας και το 1992 έγινε χρυσός.Κάνει πρεμιέρα στην Νέα Υόρκη το ντοκιμαντέρ". Το ντοκιμαντέρ περιέχει επιλεγμένο υλικό από 240 ώρες ακυκλοφόρητων πλάνων που αφορούν στη προσωπική ζωή τουκαι απο την μουσική του ως μέλος τωνκαι την σόλο καριέρα του.Κυκλοφορεί το πέμπτο άλμπουμ των. Πρόκειται για το τελευταίο άλμπουμ της μπάντας πριν την τριετή παύση της, 1995-1998, και το τελευταίο με τονστα φωνητικά, μέχρι την πρόσφατη επανένταξή του το 2015. Τελευταίο επίσης άλμπουμ με τον κιθαρίστακαι τον ντράμερ(μέχρι την επανένταξή του το 2004)Οικυκλοφορούν το. Όπως και ο προκάτοχός του,, το άλμπουμ έχει καθαρά φωνητικά. Είναι το τελευταίο άλμπουμ της μπάντας με τουςστα ντραμς καισε πλήκτρα και βιολί. Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος,, έχει δηλώσει πολλές φορές οτι τοείναι το αγαπημένο του άλμπουμ αποΚυκλοφορεί το τέταρτο album τωνμε τίτλο". Στο κομμάτισυνέβαλε οτων, κάνοντας δεύτερα φωνητικά