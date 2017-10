/ / Σαν Σήμερα: 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

77 χρόνια απο τη γέννηση του John Lennon. Γενέθλια επίσης για τους Al Jourgensen και Fabio Lione. Οι Judas Priest κυκλοφορούν το "Killing Machine" οι Slayer το "Seasons in the Abyss", οι Armored Saint το ντεμπούτο άλμπουμ τους "March Of The Saint" και οι Scorpions το "Virgin Killer". Κυκλοφορίες επίσης απο HammerFall, My Dying Bride και Overkill. Πρεμιέρα σαν σήμερα επίσης για το μουσικό ντοκιμαντέρ του Taylor Hackford, "Hail! Hail! Rock 'n' Roll".







09/10/1940





Γεννιέται στο Λιβερπουλ της Αγγλίας ο μουσικός, τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος των Beatles, John Lennon (John Winston Lennon).



Ο Lennon μαζί με τον Paul McCartney, μετέπειτα Sir Paul McCartney, υπήρξαν ιδρυτικά μέλη του Βρετανικού συγκροτήματος "The Quarrymen" που αργότερα μετονομάστηκε σε "The Beatles".



Μετά την αποχώρηση του από το συγκρότημα τον Σεπτέμβριο του 1969, ακολούθησε σόλο καριέρα -έχοντας μαζί την σύντροφό του Yoko Ono- με την ονομασία "John Lennon/Plastic Ono Band".



Εκτός από την επιτυχημένη μουσική του σταδιοδρομία, διακρίθηκε επίσης ως ακτιβιστής του 20 ου αιώνα, υιοθετώντας έντονη δράση σε κοινωνικά ζητήματα, ειδικότερα ως ηγετική μορφή του κινήματος ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Η μουσική του επηρέασε πολλούς δημιουργούς και θεωρείται από τους πιο δημοφιλείς και πολυδιασκευασμένους τραγουδοποιούς.



Στις 8 Δεκεμβρίου του 1980, δολοφονείται σε ηλικία 40 ετών, με 5 πυροβολισμούς στην πλάτη, απο τον 25χρονο Mark Chapman, έξω απο το Dakota building της Νέας Υόρκης οπου και διέμενε o Lennon με την Ono.



Το 1987 το όνομα του γράφτηκε στο Songwriters Hall of Fame ενώ στο Rock and Roll Hall of Fame. το όνομά του γράφτηκε δυο φορές, μια ως μέλος των Beatles το 1988 καιμια ως σόλο καλλιτέχνης το 1994.



Θεωρείται μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 20 ου αιώνα.









09/10/1958





Γεννιέται στην Αβάνα της Κούβας ο τραγουδιστής και ιδρυτής των Ministry, Al Jourgensen (Alejandro Ramirez Casas).



Εκτός απο τους Ministry είναι μέλος ή/και ιδρυτικό μέλος σε διάφορα άλλα project ως τραγουδιστής, κιθαρίστας ή κιμπορντίστας, όπως Revolting Cocks, Lard, Buck Satan and the 666 Shooters κ.α.









09/10/1973





Γεννιέται στην πόλη Pisa, της Ιταλίας, ο τραγουδιστής και στιχουργός Fabio Lione (Fabio Tordiglione), O Lione είναι ιδιαίτερα γνωστός για την συμμετοχή του στους Rhapsody of Fire για 21 χρόνια, καθώς και στους Vision Divine, Angra και Labyrinth.



Συμμετείχε επίσης σε διάφορες μπάντες όπως Athena, τους οποίους και σχημάτισε, αλλά και Ayreon, Hollow Haze κ.α. , ενώ τον Δεκέμβριο του 2010 αντικατέστησε τον Roy Khan στην περιοδεία των Kamelot, "Poetry for the Poisoned" . Το 2015 οι Angra ανακοίνωσαν την νέα τους κυκλοφορία, με τίτλο "Secret Garden" η οποία ήταν και η πρώτη με τον Lione στα φωνητικά.







09/10/1976



Οι Scorpions κυκλοφορούν το τέταρτο άλμπουμ τους, με τίτλο "Virgin Killer". Ήταν ο πρώτος δίσκος της Γερμανικής μπάντας που κυκλοφόρησε εκτός Ευρώπης και το εξώφυλλό του λογοκρίθηκε με αποτέλεσμα η επανακυκλοφορία του να γίνει με διαφορετικό εξώφυλλο σε αρκετές χώρες.







09/10/1978





Οικυκλοφορούν το τέταρτο άλμπουμ τους, με τίτλο. Ήταν ο πρώτος δίσκος της Γερμανικής μπάντας που κυκλοφόρησε εκτός Ευρώπης καιμε αποτέλεσμα η επανακυκλοφορία του να γίνει με διαφορετικό εξώφυλλο σε αρκετές χώρες. Judas Priest κυκλοφορούν το πέμπτο τους album, "Killing Machine".



Στις 6 Νοεμβρίου 2001, το άλμπουμ επανεκδόθηκε από την Columbia, με τίτλο "Hell Bent For Leather" με δύο επιπλέον κομμάτια, το "Fight For Your Life" (το οποίο ήταν η 'αυθεντική' έκδοση του "Rock Hard Ride Free" απο το album τους "Defenders of the Faith") και μία ζωντανή εκτέλεση του "Riding On The Wind" από το 1983.







09/10/1984





Οι Armored Saint κυκλοφορούν το ντεμπούτο άλμπουμ τους, με τίτλο "March Of The Saint".





09/10/1987



Κάνει πρεμιέρα το μουσικό ντοκιμαντέρ του Taylor Hackford, "Hail! Hail! Rock 'n' Roll" .



Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει αποσπάσματα απο δυο συναυλίες στο Fox Theatre στο Σαιντ Λούις του Μιζούρι στις 16 Οκτωβρίου του 1986 για τα 60 α γενέθλια του Chuck Berry.



Συμμετείχαν οι Linda Ronstadt, Keith Richards, Eric Clapton, Robert Cray, Etta James, Johnnie Johnson, Steve Jordan, Bobby Keys, Julian Lennon, και Joey Spampinato.



Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις απο τον Chuck Berry και μέλη της οικογένειάς του, ενώ εμφανίζονται και οι Bo Diddley, The Everly Brothers, John Lennon, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Little Richard και Bruce Springsteen. Τον Οκτώβριο του 1987 κυκλοφόρησε και ως soundtrack.









09/10/1990





Κυκλοφορεί το πέμπτο στούντιο album των Slayer με τίτλο "Seasons In The Abyss", το οποίο θεωρείται ως ένα απο τα καλύτερα ;άλμπουμ του είδους.







09/10/2000



Οι HammerFall κυκλοφορούν το τρίτο τους άλμπουμ και πρώτο με τον drummer Anders Johansson, με τίτλο "Renegade"





09/10/2007



Κυκλοφορεί το ένατο άλμπουμ των My Dying Bride, με τίτλο "A Line of Deathless Kings".





09/10/2007



Οι Overkill κυκλοφορούν το δέκατο τέταρτο άλμπουμ τους με τίτλο "Immortalis"



