SATYRICON: Το video του "To Your Brethren In The Dark"

Οι Satyricon παρουσίασαν το video για το κομμάτι "To Your Brethren In The Dark" απο το νέο τους άλμπουμ με τίτλο "Deep Calleth Upon Deep" που κυκλοφορεί απο τον Σεπτέμβριο σε CD digipak και gatefold βινύλιο.