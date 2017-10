SCORPIONS: Νέα συλλογή με μπαλάντες και 2 νέα τραγούδια

Νέα συλλογή με μπαλάντες θα κυκλοφορήσουν στις 24 Νοεμβρίου οι Scorpions. Το "Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads" θα περιέχει δεκαεπτά απο τις πιο δημοφιλείς μπαλάντες της γερμανικής μπάντας αλλά και δύο νέα κομμάτια τα οποία ηχογραφήθηκαν το καλοκαίρι που μας πέρασε.