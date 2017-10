SCORPIONS: Όλες οι λεπτομέρειες και το trailer για το επερχόμενο album "Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads"

"Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads" tracklist:

“Born To Touch Your Feelings ” (MTV Unplugged Studio Edit)

“Still Loving You ” (Comeblack Version)

“Wind Of Change ” (Comeblack Version)

“Always Somewhere ” (2015 Remaster)

“Send Me An Angel ” (New Acoustic Version 2017)

“Holiday ” (2015 Remaster)

“Eye Of The Storm ” (Radio Edit)

“When The Smoke Is Going Down ” (2015 Remaster)

“Lonely Nights ”

“Gypsy Life ”

“House Of Cards ” (Single Edit)

“The Best Is Yet To Come ”

“When You Came Into My Life ” (MTV Unplugged Studio Edit)

“Lady Starlight ” (2015 Remaster)

“Follow Your Heart ” (New Full Band Version 2017)

“Melrose Avenue ” (New Song)

“Always Be With You” (New Song)









Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ανακοίνωση της νέας συλλογής με μπαλάντες με τίτλο "Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads" , οιδίνουν στη δημοσιότητα όλες τις λεπτομέρειες για την εν λόγω κυκλοφορία.Το άλμπουμ θα περιέχει δεκαεπτά απο τις πιο δημοφιλείς μπαλάντες της γερμανικής μπάντας καθώς και όχι δύο, όπως αρχικά είχε αναφερθεί απο το συγκρότημα, αλλάτακαι, ενώ θα εμπεριέχεται και μια νέα ακουστική έκδοση τουΤοθα κυκλοφορήσει μέσω τηςστις 24 Νοεμβρίου σε ψηφιακή μορφή, CD και διπλό βινύλιο. Το εξώφυλλο ανήκει στην γνωστή φωτογράφοΑκολουθεί το tracklist και το σχετικό trailer