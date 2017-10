SKANDAL: Πέμπτη 12 Οκτωβρίου Pre-Tour Party @ BlackBird Bar

Οι Βρετανοί doom 'n' rollers Skandal επιστρέφουν στην Ελλάδα για μία ακόμη εκτενή περιοδεία σε όλα τα μήκη και πλάτη της επικράτειας. Το heavy-as-fuck δίδυμο από το "Νησί", θα επισκεφτεί τη χώρα μας στα πλαίσια της Tour of the Cicada pt III, που πρακτοποιείται με σκοπό την προώθηση της πρόσφατης κυκλοφορίας τους, του εντυπωσιακά ποιοτικού "Year of the Cicada" EP, που διατέθηκε στο κοινό τον Ιούλιο του 2016.