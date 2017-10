SONS OF APOLLO: Video για το νέο κομμάτι "Lost in Oblivion"

Οι Sons Of Apollo παρουσίασαν το video για το νέο τους κομμάτι, "Lost in Oblivion" Το εν λόγω κομμάτι εμπεριέχεται στο ντεμπούτο άλμπουμ του supergroup, [που αποτελείται απο τους τους Mike Portnoy (Dream Theater), Derek Sherinian (Dream Theater), Ron "Bumblefoot" Thal (πρώην Guns N’ Roses), Billy Sheehan (The Winery Dogs, Mr. Big, David Lee Roth) και Jeff Scott Soto (ex- Journey, ex- Yngwie Malmsteen's Rising Force)],