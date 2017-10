SORCERER: Lyric video για το νέο κομμάτι The Devil's Incubus

Οι Sorcerer παρουσίασαν το lyric video του "The Devil's Incubus" απο το νέο τους άλμπουμ, "The Crowning Of The Fire King" που κυκλοφορεί αύριο, 20 Οκτωβρίου, μέσω της Metal Blade Records.