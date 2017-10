/ / / / / TETHRA, SORROWS PATH, TERRA INCΩGNITA, WARSHIP: Κυριακή 4 Μαρτίου @ MODU

TETHRA, SORROWS PATH, TERRA INCΩGNITA, WARSHIP

live @ MODU

Κυριακή 4 Μαρτίου 2018





TETHRA

SORROWS PATH

TERRA INCΩGNITA

WARSHIP

Contact :





Οι ανερχόμενοι Ιταλοίπου κινούνται ηχητικά στο doom, death και gothic ήχο έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχοντας στις αποσκευές τους, το νέο τους άλμπουμ «Like Crows For The Earth» που κυκλοφόρησε από την αμερικανική εταιρείαμέσα στο 2017. Μαζί τους τρεις δυνατές ελληνικές καθαρόαιμες metal μπάντες. Οικαι οιμε ολοκαίνουργια άλμπουμ από τη γερμανικήκαι την νέα εταιρεία τουαντίστοιχα, όπως και οι ιστορικοίΕίσοδος:Doors open:Ώρες εμφάνισης:: 20:30-21:10: 21:20-22:0022:10-22:50: 23:00-00:00===================Οι TETHRA δημιουργήθηκαν το 2008 και πολύ σύντομα κυκλοφόρησαν το mini cd τους «At The Gates of Doom» ενώ ταυτόχρονα άνοιξαν τις συναυλίες σημαντικών ονομάτων της εγχώριας doom σκηνής όπως οι Thunderstorm, αλλά και αργότερα της παγκόσμιας σκηνής όπως οι Sepultura, οι Saturnus, οι Swallow The Sun και πολλοί άλλοι.Το πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ «Drown Into the Sea Of Life» το 2013, που ακολουθούσε και αυτό το concept του mini cd, σχετικά με πέρασμα μεταξύ ζωής και θανάτου, ανέδειξε ακόμα πιο έντονα το doom, death και gothic ύφος της μπάντας.Ακολούθησαν και άλλες συναυλίες εντός και εκτός Ιταλικών συνόρων μέχρι την κυκλοφορία του πρόσφατου άλμπουμ «Like Crows For The Earth» που πέρα από την υπογραφή στην παραγωγή και τη μίξη του Matt Stancioiu (Labyrinth) και το μάστερ Greg Chandles (Esoteric), φέρει νέα στοιχεία όπως τα ακουστικά περάσματα και οι εντυπωσιακές μελωδίες και τα σόλο επηρεασμένα από το doom, ενώ όπως πάντα ξεχωρίζει η χαρακτηριστική φωνή του Clode με τις trademark death κραυγές του και τις gothic/doom βαρύτονες και μεσαίου τόνου μελωδίες του.Η μπάντα ξεκίνησε να παίζει πολλές συναυλίες σχετικά με την προώθηση του στην Ιταλία και σε κοντινές χώρες όπως η Κροατία και η Σλοβενία και επισκέπτονται την Ελλάδα για πρώτη φορά το Μάρτη του 2018!Facebook: https://www.facebook.com/TethraHell/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3G94yFEFk3_UhqM0wjyhag =============Μία από τις πιο γνωστές Ελληνικές doom μπάντες, οι SORROWS PATH, δημιουργήθηκαν το 1993 και έχουν ήδη τέσσερις επίσημες κυκλοφορίες στο ενεργητικό τους από τις οποίες η μία είναι η συλλογή των demo τους από τα ‘90ς που κυκλοφόρησε το 2006 από την ελληνική εταιρεία Eat Metal Records.Πολύ νερό μπήκε στο αυλάκι από τότε και αφού κυκλόφόρησαν δύο ολοκληρωμέν άλμπουμ από ισάριθμες γερμανικές εταιρείες, επανήλθαν με το νέο τους άλμπουμ «Touching Infinity» στις 22 Σεπτέμβρη από την Γερμανική Iron Shield Records!Έχοντας σα σύμμαχο τον έντονα προσωπικό τους ήχο και πάντα πιστοί εδώ και 20 και βάλε χρόνια στο metal μουσικό ταξίδι τους, δε φοβούνται και στο νέο άλμπουμ να αναμείξουν το heavy-doom ήχο τους με επικές και power-prog αναφορές. Με νέο ντράμερ στις τάξεις τους τον Θοδωρή Χριστοδούλου θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά το νέο άλμπουμ, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι συμμετέχει και ο κιθαρίστας του Warrel Dane, Thiago Oliveira, ζωντανά στο Modu.Facebook: https://www.facebook.com/SorrowsPath/ You Tube: https://www.youtube.com/user/sorrowspathdoom ===============Με ηγέτη το χαρισματικό Νεοϋορκέζο front-man Billy Vass, οι TerraIncΩgnita είναι μια μπάντα που περπατάει σε μονοπάτια μιας πλειονότητας Metal ειδών και αποχρώσεων. Το συγκρότημα καταφέρνει να τα αναμειγνύει όλα μαζί ομαλά, δημιουργώντας ένα μοναδικό, χαρακτηριστικό ήχο που είναι ταυτόχρονα μελωδικός και γεμάτος από καλώς εννοούμενη επιθετικότητα. Έχοντας σαν βάση το κλασσικό μελωδικό heavy Metal, η ανάμειξη επικών και ατμοσφαιρικών στοιχείων ενισχύεται και βελτιώνεται με την προσθήκη 'σκοτεινών' και λυρικών θεμάτων σε όλες τις συνθέσεις τους.Η μπάντα, κυκλοφόρησε το πρώτο τους full length δίσκο, το 2012, με τίτλο, "BARREN LAND", και αμέσως μετα, βγάλανε το βίντεο κλιπ για το τραγούδι "OUTCOME", το οποίο παίχτηκε στο M.t.v. Headbangers Ball, και στο MAD-T.V. War, αντίστοιχα.....Αφού έδωσαν αρκετές εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό και καταστάλαξαν σε ένα νέο line-up κυκλοφόρησαν και το δεύτερο video clip της μπάντας το 2016, για το τραγούδι, "In the Mist". Μέσα στο ίδιο έτος κυκλοφόρησε το E.P. κυκλοφόρησε το 2016, με τίτλο,"Sign with Blood".Προς τα τέλη του 2017, κυκλοφορούν την δεύτερη τους δισκογραφική δουλειά, με τίτλο "Fragments of a RuinedMind", που κυκλοφορεί από τη νέα δισκογραφική εταιρεία του Μπάμπη Κατσιώνη, ενώ ήδη έκλεισαν σημαντικές εμφανίσεις για την προώθηση του άλμπουμ στο 8Ball στη Θεσσαλονική και στο σημαντικό Metal Gates φεστιβάλ, όπου ανοίγουν για τους μεγάλους Swallow The Sun στο Βουκουρέστι.===============Οι Warship είναι μια κλασσική Heavy Metal μπάντα από την Αθήνα. Δημιουργήθηκαν το 2003 και ιδρυτής είναι ο Καπετάν Φόρης.Η ιστορία των Warship ξεκινάει από το 1999. Τότε μια παρέα από γνήσιους μεταλλάδες αποφάσισε να πιάσει τα όργανα και να παίξει καθαρό Heavy Metal. Πολύ σύντομα η δημιουργία της πρώτης μπάντας ήταν γεγονός. Το όνομα αυτής Κόκκαλο. Κυκλοφόρησαν 2 album και παρόλο που έδωσαν μόνο 4 live όσοι παραβρέθηκαν σε αυτά δεν θα τα ξεχάσουν ποτέ.Μετά την διάλυση της μπάντας ο Καπετάν Φόρης προχώρησε στην δημιουργία των Warship. Το πρώτο demo ήταν ήδη έτοιμο το 2004 με τον τίτλο "Warship". Το δεύτερο demo εμφανίζεται στα τέλη του 2006 με τον τίτλο "Attack". Oι Warship εξαπολύουν το 2010 το πρώτο τους επίσημο album με τον τίτλο "The First Wave". Οι κριτικές που δέχονται είναι άριστες.Μετά από μερικούς μήνες προετοιμασίας το πρώτο live των Warship δίνεται στο Lazy Club στις 12/12/2011. Οι μηχανές του πολεμικού πλοίου έχουν πάρει μπροστά και τίποτα δεν μπορεί να το σταματήσει. Μετά την ολοκλήρωση των live και αφού κάλυψαν όλα σχεδόν τα Rock Clubs της Αθήνας οι Warship παίρνουν την απόφαση να γράψουν το νέο τους album.Αυτή την στιγμή η μπάντα έχει κυκλοφορήσει το δεύτερο επίσημο album με τον τίτλο "The Second Wave".===================Facebook : https://www.facebook.com/moduvenue/ Email : press@modu.gr Tel : +30 698 5964483