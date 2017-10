THE DEAD DAISIES: Animated video για το νέο κομμάτι "She Always Gets Her Way (All The Same)"

Οι The Dead Daisies, που αποτελούνται απο τους απο τους David Lowy, Doug Aldrich (Whitesnake, Dio, Lion, κ.α), Marco Mendoza (Thin Lizzy), John Corabi (Mötley Crüe, Angora, The Scream),και Brian Tichy (Whitesnake, Billy Idol, Foreigner, Ozzy Osbourne), έδωσαν στη δημοσιότητα το animated video για το νέο τους κομμάτι "She Always Gets Her Way (All The Same)".