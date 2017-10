/ / / / / THE DOORS: Διαθέσιμο το σπάνιο video του "Strange Days"

"STRANGE DAYS (50TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION)" tracklist:

Disc One: Original Stereo Mix





Disc Two: Original Mono Mix





“Strange Days”

“You’re Lost Little Girl”

“Love Me Two Times”

“Unhappy Girl”

“Horse Latitudes”

“Moonlight Drive”

“People Are Strange”

“My Eyes Have Seen You”

“I Can’t See Your Face In My Mind”

“When The Music’s Over”





LP: Original Mono Mix





Side One

“Strange Days”

“You’re Lost Little Girl”

“Love Me Two Times”

“Unhappy Girl”

“Horse Latitudes”

“Moonlight Drive”





Side Two

“People Are Strange”

“My Eyes Have Seen You”

“I Can’t See Your Face In My Mind”

“When The Music’s Over”













Το δεύτερο άλμπουμ των ιστορικώνμε τίτλοσυμπληρώνει φέτος 50 χρόνια απο την κυκλοφορία του και στις 17 Νοεμβρίου θα επανακυκλοφορήσει σε πολυτελή έκδοση.Στο πλαίσιο της επανακυκλοφορίας του δίσκου δόθηκε στη δημοσιότητα το σπάνιο video του ομότιτλου κομματιού το οποίο χρονολογείται πίσω στο 1967.Η επετειακή επανακυκλοφορία τουδεν θα περιέχει μόνο τις αυθεντικές (remastered) στερεοφωνικές μίξεις των κομματιών του δίσκου, αλλά και τις μονοφωνικές μίξεις και θα είναι διαθέσιμο σε διπλό CD, σε βινύλιο 180 γραμμαρίων και σε ψηφιακή μορφή.Την παραγωγή του άλμπουμ υπογράφει ο παραγωγός, ο οποίος ήταν παραγωγός και στην αρχική κυκλοφορία του άλμπουμ το 1967, και η επικείμενη επετειακή έκδοση του δίσκου θα συνοδεύεται απο προσωπικές σημειώσεις του Botnick και του δημοσιογράφου, ενώ επιπλέον, θα περιέχει σπάνιο και ακυκλοφόρητο φωτογραφικό υλικό.Τοκυκλοφόρησε το 1967, οκτώ μόλις μήνες απο την κυκλοφορία του ομώνυμου παρθενικού άλμπουμ τωνκαι το μεγαλύτερο μέρος του γράφτηκε στα διαλείμματα της περιοδείας τους την περίοδο Μαΐου - Αυγούστου του 1967 στοστο Hollywood, ενώ ορισμένα τραγούδια είχαν γραφτεί πριν το. Για παράδειγμα η μπάντα είχε παίξει το κομμάτικατα την παραμονή της στο London Fog στο Λος Άντζελες το 1966, τοείχε γραφτεί το 1965 και φυσικά τοήταν το τραγούδι τουπου στάθηκε η αφορμή της δημιουργίας του θρυλικού συγκροτήματος το 1965 όταν οι δύο παλιοί συμφοιτητές, Morrison και, συναντήθηκαν τυχαία στην παραλία του Venice.