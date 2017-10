THE WHO: Ο Roger Daltrey θα κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία του

Τον Αύγουστο του 2018 θα κυκλοφορήσει η αυτοβιογραφία του frontman των Who, Roger Daltrey. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στην Αμερική απο την Henry Holt and Co. και στο Ηνωμένο Βασίλειο απο την Blink Publishing και θα μιλάει για τη ζωή του πριν και μετά τους Who, τη σόλο καριέρα του αλλά και τις αλλαγές που παρατήρησε να γίνονται στη Μεγάλη Βρετανία.