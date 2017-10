/ / Το BATTLE OF THE BANDS ξεκινάει την Κυριακή 15 Οκτωβρίου στο Eightball.

To i-JUKEBOX.gr και η ‘Over the Top’ Promotion παρουσιάζουν:

BATTLE OF THE BANDS 2017-18

Leg 1

Κυριακή 15 Οκτωβρίου, Eightball (Πίνδου 1, Λαδάδικα)

Oι πόρτες ανοίγουν στις 20:30 / Η συναυλία ξεκινάει στις 21:00

Είσοδος (με μπύρα): 6€





Line-up:

BLIZS

DISTORTED FORCE

NIGHT TRAINS

NORTH SENSES

THE MAGIC NUMBER THREE





Λίγα λόγια για τα συγκροτήματα:

BLIZS

DISTORTED FORCE

NIGHT TRAINS

NORTH SENSES

THE MAGIC NUMBER THREE

Έπαθλα Νικητών:

* Tα συγκροτήματα που συμμετέχουν, ερμηνεύουν 6 κομμάτια το καθένα (δικά τους ή και διασκευές).** Οι 2 νικητές της βραδιάς θα προκύψουν από ψηφοφορία στην οποία συμμετέχει το κοινό.*** Δηλώσεις συμμετοχής για την κάθε βραδιά πραγματοποιούνται στο jnegris@otenet.gr και το 6944 59-75-05.*********Οι Blizs είναι μια nu/alternative/experimental metal μπάντα που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2017 αποτελούμενη από τους Γιάννη Καλουζίδη (τραγούδι), Γιώργο Κουράκη (κιθάρα), Θωμά Καϊτατζή (μπάσο) και Χρήστο Αγγελή (ντραμς).Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του γκρουπ θα γίνει στην εναρκτήρια συναυλία του Battle of the Bands 2017-18.Οι Distorted Force ξεκίνησαν το 2008 στη Θεσσαλονίκη παίζοντας heavy metal. Οι διασκευές τους κατά την πλειοψηφία τους αφορούσαν κομμάτια των Iron Maiden, Metallica και Iced Earth. Στις αρχές του 2010 κυκλοφορούν ανεξάρτητα ένα ομώνυμο demo. Έναν χρόνο μετά ακολουθεί το πρώτο EP με τίτλο “A Dead Man’s Dream”, με εμφανείς επιρροές από Porcupine Tree και Anathema.Το line-up αλλάζει και το 2012 ηχογραφούν ένα δεύτερο EP με τίτλο “Depersonalization”. Η μπάντα έχει για πρώτη φορά αντρικά φωνητικά που κρατάνε μέχρι σήμερα. Τον Ιανουάριο του 2013 κυκλοφορεί πάντα ανεξάρτητα, το πρώτο full length album των Distorted Force: “Fields in Desolation”, με τα progressive metal στοιχεία ολοένα να αυξάνονται ανά τα χρόνια.Στην εκπνοή του 2014 το δεύτερο album της μπάντας θα είναι έτοιμο μετά από δύο χρόνια προβών και ηχογραφήσεων. Το “Taken by Force” ήταν η τελευταία δουλειά του group. Από τον Δεκέμβριο του 2014 μέχρι σήμερα, οι Distorted Force δουλεύουν το επόμενο full length: “Curves of Sidereal Cosmos” το οποίο θα είναι και το πρώτο concept album στη δισκογραφία του συγκροτήματος. Αναμένεται να είναι έτοιμο τους πρώτους μήνες του 2018. Τα τελευταία χρόνια η μπάντα βαδίζει μουσικά στον heavy/progressive χώρο, στα βήματα των Fates Warning που είναι από τις πιο κύριες επιρροές της.Line Up:Spiros Emmanouilidis –vocalsNikos Felekis – lead guitarNikos Hatjigogos – rhythm guitarMarios Ioannidis – keyboardsThanos Pallidis – bassMarkos Diamantopoulos – drumsDiscography:Distorted Force [2010] – demoA Dead Man’s Dream [2011] – EPDepersonalization [2012] – EPFields in Desolation [2013] – Full Length AlbumTaken by Force [2014] – Full Length AlbumCurves of Sidereal Cosmos [T.B.A. 2018] – Full Length AlbumΟι Night Trains είναι μια pop–rock μπάντα από τη Θεσσαλονίκη. Πήραν μέρος στις ακροάσεις του φετινού Schoolwave και έχουν παίξει σε φεστιβάλ και μουσικές σκηνές.Τα μέλη είναι:Σόνια Κωνσταντινίδου - τραγούδιΓιάννης Κουτσονάνος - μπάσοΣτέργιος Διάφας – κιθάρα & φωνητικάΘοδωρής Παπαβασιλείου - πλήκτραΒασίλης Λιάνας - τύμπαναOι North Senses είναι μία classic/modern rock μπάντα από τη Θεσσαλονίκη. Το σχήμα είναι κλασσικό, αλλά οι διαθέσεις του τελείως διαφορετικές από αυτό που ίσως περιμένει κανείς.Τα μέλη:Rea RW – vocalsΤάσος Βόσκου - guitarΔημήτρης Μεταλληνός - bass guitarΘανάσης Καπουλάτος - drumsΔημιουργήθηκαν το 2014 από μία παρέα φίλων από την Αριδαία και από την Έδεσσα και παίζουν rock & blues τραγούδια και πιο ειδικά δεκαετιών ‘80 και ‘90.Τα μέλη είναι:Γιάννης Δερβίσης - κιθάραΜπάμπης Ορτζάνης - τύμπαναΓιώργος Τοτίδης – μπάσο & φωνήΠερισσότερες πληροφορίες:Τα δώρα που θα κερδίσουν τα γκρουπ που θα συμμετάσχουν στον Τελικό του Battle of the Bands 2017-18, είναι:• Ο 1ος νικητής με την ψήφο του κοινού και ο νικητής με την ετυμηγορία της κριτικής επιτροπής:NEW DREAM RECORDS - Τριετές συμβόλαιο για την ψηφιακή κυκλοφορία του δίσκου της μπάντας, την παραγωγή σε CD, δωρεάν promotion, υποστήριξη σε συναυλίες στον ελλαδικό χώρο και κύκλο σεμιναρίων “Music Business for Indie Artists”.• Ο 2ος νικητής με την ψήφο του κοινού:NEW DREAM RECORDS - Digital κυκλοφορία της δισκογραφικής δουλειάς της μπάντας.Οι νικητές επίσης κερδίζουν:• ΖΑΧΟΣ MUSIC STOREΕξοπλισμό ή service αξίας 80€.• ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑΔύο καθαριστικά κιθάρας Fender και Dunlop.• REVOLVER STUDIODemo 4 τραγουδιών.• JAM STUDIOΗχογράφηση μιας ημέρας.• NOWHERE STUDIOΟκτάωρη παροχή των υπηρεσιών του studio.• VALVE STUDIOΗχογράφηση 15 ωρών.