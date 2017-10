/ / Venus In Furs @ Second Skin - Σάββατο 14 Οκτωβρίου

Venus In Furs





Saturday 14/10 at Second Skin Club.

Main Floor :

Red Room/Playroom:

Neo Burlesque shows by(UK)Double Aerial performances byShibari Bondage byDjs:Dancer:Dj:To, τοevent τουπου διοργανώνεται κάθε 3 μήνες επιστρέφει και για αυτή τη σεζόν, φυσικά στο Second Skin Club. Το 1ο Venus για την clubbing season θα γίνει το Σάββατο 14 Οκτωβρίου και για άλλη μία φορά, το line up είναι σε άλλο level: Από το Λονδίνο που έχει την βάση της, μας έρχεται η Vicky Butterfly (φρέσκια μάλιστα από την πρόσφατη συμμετοχή της στο Torture Garden) που θα μας παρουσιάσει 2 Neo-Burlesque shows, στα οποία παντρεύει τα κλασικά, old school Burlesque shows με το σήμερα, με ένα μοναδικό αισθητικά αποτέλεσμα, ακριβώς επειδή στις βεντάλιες της έχει ενσωμετώσει LED, αλλά και οπτικές ίνες (!) ξεφεύγοντας έτσι από τα γνωστά, τετριμμένα Burlesque shows.Σπούδασε μπαλέτο, χορό και όπερα και το βιογραφικό της είναι ήδη μεγάλο, αλλά ενδεικτικά αναφέρουμε πως το Beefeater gin , ο σχεδιαστής μόδας Roberto Cavalli, το συγκρότημα Sugababes, το Royal Academy of Art και το Moulin Rouge την έχουν κλείσει στο παρελθόν για performance (ακόμα και στα ανάκτορα του Kensigton Palace καταάφερε και έκανε performance!). Οι Queens Of The Stone Age, o Paul Weller, οι Kings Of Leon, οι Verve και άλλοι την έχουν επιλέξει για να εμφανιστεί στα videos ή στα stadium projections τους.Πηγαίνοντας όμως στους Έλληνες performers του Venus In Furs, βρίσκουμε την Αναστασία Καραμπουρνιώτη από την Θεσσαλονίκη και την Ευγενία Γαλεράκη. Πραγματικές Aerial stars και οι 2 (η Ευγενία είναι παλιά γνώριμή μας, η Αναστασία θα ανέβει στο stage του Second Skin στις 14/10 για 1η φορά) θα τις απολαύσουμε σε 2 διπλά Aerial shows (δίχτυ και στεφάνι). Η Αναστασία Καραμπουρνιώτη σπούδασε Circus performing στην Μαδρίτη, την Μόσχα (National Circus School of Moscow) και την Στοκχόλμη (Doch). Την έχουν καλέσει για performances σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία και δικαιωματικά θεωρείται από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου. Η Ευγενία Γαλεράκη από την άλλη, διδάσκει στο School of Aerial Acrobatics and Dance και την έχουμε θαυμάσει και σε προηγούμενα Venus. Για 1η φορά όμως σε διπλό Aerial και μάλιστα με την Αναστασία μαζί, θα σου κόψουν την ανάσα από εκεί ψηλά…Για την ομάδα Rope Studies δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Κάθε φορά βρίσκουν τρόπο να μας εντυπωσιάζουν και να πηγαίνουν την τέχνη του Shibari Bondage , ένα βήμα πιο πέρα… Το ίδιο και τώρα και με παραπάνω κόσμο στη σκηνή ;)Όσο για το μουσικό κομμάτι, το αφήνουμε για άλλη μια φορά στα χέρια τουκαι του guest τουΣτο 2ο stage μας, το ατμοσφαιρικό, λάγνο, sexy Red Room μετατρέπεται σε Playroom για τις ανάγκες του Venus με το κατάλληλο equipment και την κατάλληλη Hostess. Δυστυχώς, η Joanna David (η hostess που έχουμε στα τελευταία Venus δηλαδή) δεν θα μπορεί να βάζει τάξη στο Red Room, λόγω ενός ατυχήματος στο πόδι που την ταλαιπωρεί εδώ και λίγο καιρό, αλλά θα επιστρέψει με άγριες διαθέσεις στο επόμενο ;) . Δεν θα αφήσουμε όμως το Red Room έτσι και φροντίσαμε να σε υποδεχθεί μία one off hostess-έκπληξη…Φροντίζει να σε βάλει σε κλίμα ομε τις μουσικές επιλογές του.Desire followed the glance, pleasure followed desire…Ticket: 5 € (με μπύρα, Jägermeister ή Monster Energy)Supported by Sexopolis & Jägermeister00.00 - 7.00 amSecond Skin Club:Δαμοκλέους 8, Γκάζι.