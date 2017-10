VINYL IS BACK: 8 εως 10 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη

Γεμάτος βινύλια ο Λευκός Πύργος !

Vinyl is Back στο «WE» στη Θεσσαλονίκη 8 - 10 Δεκεμβρίου 2017!

The Original Vinyl Bazaar Show









Παράλληλες εκδηλώσεις

Αφιέρωμα Revival 50s – 60s

The Skelters Live !

On Stage Records presents Live!

Echo Train Live!

DJs Sets

Vinyl is Back Live Sessions Vol. 1 – Υπόγεια Ρεύματα

Ποιοι συμμετέχουν στο «Vinyl is Βack»

Info:

Ώρες λειτουργίας :

Έγινε θεσμός στην Αθήνα και κάνει πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη γεμάτο βινύλια και εκπλήξεις! Το Vinyl is Back, η κορυφαία εκδήλωση για το βινύλιο που έχει ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους ικανοποιώντας την απαίτηση των χιλιάδων βινυλιομανών της αγαπημένης Θεσσαλονίκης, γεμίζει με χιλιάδες βινύλια τον Πολυχώρο «WE» όπου θα χτυπά η καρδιά του βινυλίου το τριήμερο 8, 9 και 10 Δεκεμβρίου 2017.Με ελεύθερη είσοδο!Το αυθεντικό Vinyl Bazaar Show, έρχεται να σας φτιάξει τη διάθεση λίγες μέρες πριν αποχαιρετήσουμε το 2017, βάζοντας τη δική του σφραγίδα στην ψυχαγωγία σας και την αγάπη σας για την μουσική. Βινύλια, ηλεκτρισμός και δυνατές συγκινήσεις στον πιο ταιριαστό νέο art & life χώρο της πόλης, στο «WE». Οι δίσκοι βινυλίου παίρνουν τη θέση τους δίπλα στον Λευκό Πύργο, σε μια ανεπανάληπτη γιορτή για όλους τους vinyl maniacs, τη vinyl new generation, αλλά και όσους έβαλαν σε λειτουργία πάλι τα παλιά τους πικάπ!Στο μεγάλο ραντεβού του βινυλίου και της μουσικής θα συναντήσετε τα σημαντικότερα συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης, τους καλύτερους djs της Βόρειας Ελλάδας, τα καινούργια πικάπ, ενώ σας περιμένουν ακόμα κληρώσεις και δώρα, όλες οι νέες κυκλοφορίες βινυλίων, δισκογραφικές εκπλήξεις, συμμετοχές γνωστών δισκάδικων της Μακεδονίας, ανεξάρτητων εταιρειών και ιδιωτών, χειροτεχνίες που συναντούν την κουλτούρα της μουσικής και πολύς χορός, σε μια εκδήλωση με πολύ μεράκι. Είναι το Vinyl is Back στη Θεσσαλονίκη!H ιστορία του Vinyl is back ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2013 από το Κτήριο «Μηχανουργείο» στη Τεχνόπολη, στο Γκάζι, όπου διεξήχθη τις πέντε πρώτες φορές και στην συνέχεια μετά από μια επίσης πολύ πετυχημένη διοργάνωσή του στο «Cine Κεραμεικός» εγκαταστάθηκε στο «Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου» (Hellenic Motor Museum) στο 4ο όροφο του κτηρίου Capitol επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και Ιουλιανού, όπου πραγματοποιήθηκε (για πέμπτη φορά εκεί) το 11ο Vinyl is Back το τριήμερο 6, 7, 8 Οκτωβρίου 2017.Το Vinyl is Back έκανε μόδα στην Ελλάδα τους δίσκους, όπως αποκαλούνταν τη χρυσή εποχή της μουσικής, και συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό μέχρι την ολική επανάκαμψη του βινυλίου!Το Vinyl is Back αγκαλιάζει την μουσική τρέλα της Θεσσαλονίκης και κάνει αφιέρωμα στις ρίζες του Rock’n’Roll με live εμφανίσεις συγκροτημάτων και DJ sets!Οι δημοφιλείς Θεσσαλονικείς The Skelters είναι μια σύγχρονη Rock μπάντα με αγγλόφωνο στίχο. Επέλεξαν το όνομά τους επηρεασμένοι από το τραγούδι των Beatles "Helter Skelter". Χαρακτηριστικό στοιχείο των live εμφανίσεών τους, είναι το show που προσφέρουν και η χορευτική διάθεση που δημιουργούν στο κοινό. Έχουν συνεργαστεί σε live εμφανίσεις τους με καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως τους ZZ Top, Nazareth, Pavlov’s Dog, τον Louisiana Red, τον Paul Di Anno (Iron Maiden), Don Dokken, Iron Butterfly, Steve Harley & Cockney Rebel, Puressence κ.α. Toν Οκτώβριο του ’16 κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ τους «Revive» που θα υπoγράψουν στο τέλος του live!Η ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία που συμβάλει στη διάδοση του βινυλίου με τις κυκλοφορίες της, παρουσιάζει live δύο κλασσικά συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης με μέλη που έχουν τη δική τους ιστορία! Θα εμφανιστούν : Οιμε το ολοκαίνουργιο δεύτερο άλμπουμ τους «Adam and Evil» που κυκλοφορεί σε βινύλιο, δίνουν ρυθμό και έκσταση στο Vinyl is Back! Καθαρόαιμο rockabilly για rockers και teds. Ready & Rockin!! Οι, ένα από τα πιο δυναμικά συγκροτήματα της ελληνικής rock’n’roll σκηνής και μέλος του διεθνούς White Boppin’ Festival. Σχηματίστηκαν το 2002 και παίζουν ένα μείγμα δυναμίτη από rockabilly, country, southern rock! Έχουν παίξει με τους Dr. Feelgood, Zombies, Sue Moreno κ.α.. Στο live τους παρουσιάζουν το νέο άλμπουμ τους !Τα συγκροτήματα θα υπογράψουν τα βινύλιά τους στο τέλος των live τους!Η ψυχεδελική ροκ μπάντα Echo Train έρχεται από την Αθήνα, με blues, folk και garage επιρροές από τα 60’s, παρουσιάζει το νέο live set πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και το νέο σινγκλ «Portland ’69» που κυκλοφορεί σε βινύλιο (μαύρο και πράσινο) μαζί με το μουσικό περιοδικό «Time MagaZine». Οδηγός τα εξαίσια φωνητικά της Ren και η απίθανη κιθάρα του Greggy K. Kollias! Στο τέλος του live θα υπογράψουν το 45άρι τους !Εμβληματικοί DJs και προσωπικότητες της μουσικής από τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και την Αθήνα θα παρελάσουν διαδοχικά από τα decks του WE δίνοντας το δικό τους χρώμα στη διάρκεια του 3ημέρου, επιλέγοντας τις καλύτερες μουσικές της δισκοθήκης τους.Συμμετέχουν: Έλενα Αγγελίδου, Λάμπρος Παπαλάμπρος, Νεκτάριος Αλεξίου, Πέτρος Αδάμ, Νίκος Θεοδωράκης, Γιώτης Μπάγκαλας, Κώστας Καπετανάκης, Θωμάς Παπαχρήστου, Απόστολος Κανακάρης κ.α.Σε πρώτη διάθεση στη Θεσσαλονίκη το συλλεκτικό βινύλιο «Vinyl is Back Live Sessions Vol. 1- Υπόγεια Ρεύματα» (500 αριθμημένα κομμάτια)! Περιέχει γνωστά αγαπημένα (Μικρές χαμένες μέρες, Πολύμνια, Μ' αρέσει να μην λέω πολλά, Πολιτεύεσαι κ.α.) αλλά και πρωτοηχογραφημένα (Ξένος, Which Side Are You On?, Ξανά) τραγούδια του συγκροτήματος Υπόγεια Ρεύματα ηχογραφημένο live στο Vinyl is Back!Καταστήματα πώλησης δίσκωνΙδιώτες/ Συλλέκτες δίσκωνΔισκογραφικές εταιρείες που παράγουν δουλειές καλλιτεχνών και σε δίσκους βινυλίουΜηχανήματα αναπαραγωγής δίσκων (πικάπ, ενισχυτές κοκ)Αξεσουάρ για βινύλιαΕίδη αποθήκευσης δίσκων βινυλίουΑξεσουάρ και ανταλλακτικά για πικάπΈπιπλα/Βάσεις για ηχοσυστήματαΜουσικές Αφίσες,Μουσικά T-shirts & ΜπλούζεςΜουσικά ΒιβλίαHandmade Express BazaarΠωλητές Μουσικών Οργάνων (εταιρείες/ ιδιώτες)Χώρος : Πολυχώρος Πολιτισμού και Αθλητισμού(Γ Σεπτεμβρίου 3 και Γρ. Λαμπράκη, παλιό Παγοδρόμιο, στο ύψος του Παλέ Ντε Σπορ, Θεσσαλονίκη 546 36, τηλ. 231 028 4700).Προσδιορισμός τοποθεσίας : O πολυχώροςβρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εντός του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και δίπλα στα ΠανεπιστήμιαΕίσοδος : ΕλεύθερηΠαρασκευή 8 Δεκεμβρίου : 5 μ.μ. - 10 μ.μ.Σάββατο 9 Δεκεμβρίου : 11 π.μ. – 10 μ.μ.Κυριακή 10 Δεκεμβρίου: 11 π.μ. – 10 μ.μ.Ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα για τοBe there!Λεωφ. Αθηνών 233, Χαϊδάρι, ΤΚ 124 61Τηλ: 210/9408717 - 211/80089559