WHERESWILDER, PALE OAKS, PELION RIVERS: Σάββατο 4 Νοεμβρίου @ An Club

Οιεπιστρέφουν στη σκηνή τουστιςΜε δύο δίσκους πλέον στις αποσκευές τους (Hotshot, Yearling) κλείνουν το Mission to Sail Tour στην πόλη τους. Μαζί τους εκείνη τη μέρα θα ανέβουν στη σκηνή δύο νεοσύστατα acts της ελληνικής σκηνής, οικαιΤο Hotshot κυκλοφόρησε στα τέλη Μαρτίου του 2017. Με νέο line-up και σαφώς πιο εξωστρεφείς (όπως υποδεικνύεται από τον τίτλο και το εξώφυλλο), οι Αθηναίοι επέστρεψαν με ένα αμιγώς feelgood, ροκ άλμπουμ.Στα έντεκα νέα τραγούδια που περιέχονται στο “Hotshot”, οι Whereswilder διατηρούν ανέπαφο τον old-school κιθαριστικό χαρακτήρα τους, κάνοντας παράλληλα συνθετικά βήματα που θα θυμίσουν στον ακροατή τη singer-songwriter εποχή της δεκαετίας του ’70. Κοινός συντελεστής σε όλα αυτά είναι η άποψη του παραγωγού Άλεξ Μπόλπαση, με τον οποίο το συγκρότημα μετρά πλέον δύο κυκλοφορίες.Ο ζωγραφικός πίνακας του ανερχόμενου εικαστικού, Νίκου Τσουνάκα, αποτελεί το βασικό στοιχείο του artwork και αναδεικνύει πλήρως τον χαρακτήρα του “Hotshot”.Το Hotshot κυκλοφορεί σε LP και digital album από την Inner Ear.Συνδυάζοντας ένα μεγάλο εύρος επιρροών από το alternative rock των Jimmy Eat World, Biffy Clyro και Thrice μέχρι την synth pop των M83 και CHVRCHES οι Pale Oaks δημιουργούν ένα ιδιόμορφο αποτέλεσμα που αποτίει φόρο τιμής στις επιρροές του, προτείνονταςταυτόχρονα μια δική του, ολόφρεσκη ταυτότητα.Στο σύντομο διάστημα από την δημιουργία τους έχουν καταφέρει να παίξουν τόσο στην κέντρικη Ευρώπη και στα Βαλκάνια όσο και σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας.Το πρώτο EP των Pale Oaks ηχογραφήθηκε και μιξαρίστηκε από τον Άλεξ Κετεντζιάν (Planet Of Zeus, Despite Everything) στα Unreal Studios και το mastering έγινε από την Emily Lazar (Foo Fighters,Tegan and Sara,Touche Amore) θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2017.Ο Pelion Rivers γράφει μουσικη για ταξίδια. Ταυτίζεται με τα αιλουροειδή ενώ το παθος του είναι η ζωγραφική σκανδιναβικών τοπίων σε λευκό καμβά.Εν μέσω ηχογράφησεων, θα μας συστηθεί παρουσιάζοντάς μας υλικό από την πρώτη του δισκογραφική δουλειά σε παραγωγή Άλεξ Μπόλπαση.Poster by St Pl