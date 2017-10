WHILE SHE SLEEPS: Τον Μάρτιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Αθήνα

Τιμές Εισιτηρίων

Σημεία Προπώλησης

Θεσσαλονίκη

Τιμές Εισιτηρίων

Σημεία Προπώλησης

Οι Βρετανοίέρχονται τον Μάρτιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα.While She Sleeps (UK)+Support Acts(Λεωφόρος Λιοσίων 205, Αθήνα)Ώρα Έναρξης: 20:30• Περιορισμένη προπώληση (Τα πρώτα 200 εισιτήρια): 22€• Υπόλοιπη προπώληση & Ταμείο: 25€• Ticket House (Πανεπιστημίου 42 [Εντός Στοάς], Αθήνα, Τηλ: 210 3608366, tickethouse.gr • Metal Era (Εμμανουήλ Μπενάκη 22, Αθήνα, Τηλ: 210 3304133, metalera.gr • No Remorse Records (Γαμβέτα 4, Αθήνα, Τηλ: 210 3830981, noremorse.gr • Reload Stores (Πανεπιστημίου 54 (Δίπλα στο Ξενοδοχείο Τιτάνια), Αθήνα, Τηλ: 210 3801464, reloadstores.gr • Cinema Libre (Θεμιστοκλέους 34, Αθήνα, Τηλ: 210 3803833)• Monsterville (Αγίας Ειρήνης 13, Μοναστηράκι, Αθήνα, Tηλ: 210 3648180 & Σπύρου Τρικούπη 10, Εξάρχεια, Αθήνα,Τηλ: 210 3304407, monsterville.gr • Uncle Chronis Tattoo (Φανερωμένης 7, Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: 211 4007736, unclechronis.com • Big Mouth (Γυφτοπούλου 8, Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ: 210 6815505)• ON-LINE: 123tickets.gr WHILE SHE SLEEPS+Support ActsPrincipal Club Theater @ Fix Complex (26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη)Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018• Περιορισμένη προπώληση (Τα πρώτα 200 εισιτήρια): 22€• Υπόλοιπη προπώληση & Ταμείο: 25€Musicland - Alone Metal Store - Dizzy Dolls - Café Bar ΔιώροφονON-LINE: www.123tickets.gr Με έναν ιδιαίτερο τρόπο αποφάσισαν να γιορτάσουν την 10η επέτειό τους ως μπάντα οι WHILE SHE SLEEPS, αυτόν της απόκτησης της ανεξαρτησίας τους! Με μια εντυπωσιακή και δυναμική κίνηση που αντανακλά την δεκαετία που πέρασε και προδιαθέτει σχετικά με το τι έχει να προσφέρει το μέλλον, όχι μόνο πραγματοποίησαν με επιτυχία την χρηματοδότηση του νέου album τους, “You Are We” με την βοήθεια των οπαδών τους, μέσω καμπάνιας στην crowd funding πλατφόρμα Pledge Music, αλλά και μετέτρεψαν μια άδεια αποθήκη στην καρδιά του Sheffield στο δικό τους πολυχρηστικό στούντιο.Λίγα μόλις χρόνια μετά το 2010 και την ηχογράφηση του ντεμπούτου EP τους, “The North Stands For Nothing”, στο home studio The Barn, οι WHILE SHE SLEEPS πηγαίνουν στο επόμενο επίπεδο, με τον νέο αυτόν χώρο, που -εκτός των άλλων- αποτέλεσε ένα μέρος το οποίο έφερε το συγκρότημα ακόμη πιο κοντά στους οπαδούς του, αφού υπήρξε δυνατότητα για αυτούς που το επιθυμούσαν να επισκεφτούν το στούντιο και να πάρουν μέρος στα γυρίσματα για το music video του “Hurricane”.δηλώνει ο κιθαρίστας Sean Long, καταδεικνύοντας τη διάθεση του σχήματος να διατηρήσει άρρηκτους τους δεσμούς του με το κοινό του, το οποίο με την αγάπη του έχει καταστήσει τους WHILE SHE SLEEPS μία διαρκώς αυξανόμενη δύναμη στον χώρο, φέρνοντάς τους στην καλύτερη και πιο ανοδική φάση τους μέχρι σήμερα, τόσο καλλιτεχνικά, όσο και σε θέμα δημοτικότητας…...Και αυτό τελικά είναι το σημαντικότερο όλων, δεδομένων των εμπειριών που είχαν οι WHILE SHE SLEEPS ως τώρα στην μουσική βιομηχανία, μιας και δεν αποτέλεσαν ποτέ (μέχρι προσφάτως) μέλος μιας μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας. Σίγουρα, τα πράγματα δεν πήγαν άσχημα γι’ αυτούς, στις δύσκολες στιγμές όμως (με εξέχουσα αυτή της εγχείρησης του Lawrence Taylor, στις φωνητικές χορδές, κατά την διάρκεια της δημιουργίας του “Brainwashed”) οι οπαδοί τους ήταν αυτοί που τους παρακίνησαν και τους βοήθησαν να τις ξεπεράσουν και να συνεχίσουν τη φρενήρη πορεία τους, που τους φέρνει τελικά στο σημερινό τους σπουδαίο status, αυτό μίας εκ των σημαντικοτέρων και ταχύτερα ανερχόμενων δυνάμεων στο metalcore στερέωμα. Αυτή η ανεκτίμητης αξίας σχέση του συγκροτήματος με το κοινό του, όχι μόνο εξαργυρώνεται με την επιτυχία της καμπάνιας στο Pledge Music, αλλά αντανακλάται και ως φλογερή δύναμη και απαστράπτουσα ενέργεια στο πρόσφατο δισκογραφικό εγχείρημά τους.Σε παραγωγή του Carl Brown (επίσης παραγωγός του “Brainwashed”) και με το πιο συγκεντρωμένο, αφοσιωμένο και δυναμικό songwriting της μέχρι στιγμής πορείας τους, οι WHILE SHE SLEEPS πετυχαίνουν με το “You Are We” το ακατόρθωτο: Να ηχούν φρέσκοι, ανανεωτικοί και διαχρονικοί, σε ένα μουσικό είδος που μέχρι πριν λίγα χρόνια έδινε την αίσθηση πως δεν είχε πολλά ακόμα να προσφέρει. Τραγούδια όπως το “Hurricane”, “Silence Speaks” (στο οποίο κομμάτι συμμετέχει και ο Oli Sykes των BRING ME THE HORIZON), “Steal The Sun” αλλά και το πρώτο single του άλμπουμ, “Civil Isolation”, επιβεβαιώνουν τους χαρακτηρισμούς που κοινό και κριτικοί προσδίδουν στο σχήμα, ως μία από τις πιο εμπνευσμένες, χαρισματικές, οργισμένες, εξελισσόμενες, ακούραστες και σημαντικές φωνές στην σημερινή βρετανική μουσική βιομηχανία. Με μία επιθετικά υμνική διάθεση που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της μετά Brexit εποχής της Μεγάλης Βρετανίας, το “You Are We” στέκεται με ευκολία ως το πιο ξεχωριστό και με πιο έντονο προσωπικό στίγμα δισκογραφικό πόνημα της μέχρι στιγμής πορείας τους., αναφέρει ο Lawrence Taylor.Το “You Are We”, χτίζει μία γέφυρα μεταξύ του παρόντος και του παρελθόντος, εγκαθιδρύοντας τη προσωπικότητά του σχήματος και προσφέροντας την χωρίς φίλτρα, καθιστώντας το μία αυτοκινούμενη δύναμη, μία μπάντα που λειτουργεί με τους δικούς τους όρους, μέσα στη δική της πραγματικότητα, γράφοντας μουσική με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Είναι ένα άλμπουμ, το οποίο δεν είναι απλά γραμμένο για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στο παρελθόν, αλλά αποτελεί και την απόλυτη έκφραση όλου του πάθους, που πάντοτε αποτελούσε κινητήριο δύναμή τους.Αν δεν θες να στερήσεις από τον εαυτό σου ένα ιδρωμένο, παθιασμένο και γεμάτο ενέργεια show, αν δεν αντέχεις να χάσεις την ευκαιρία του να γίνεις μάρτυρας μίας εκ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων δυνάμεων στον Ευρωπαϊκό metalcore -και όχι μόνο- ήχο στις πρώτες τους εμφανίσεις επί Ελληνικού εδάφους, ακόμη περισσότερο αν είσαι οπαδός του είδους, και φανατικά αν οι WHILE SHE SLEEPS σε έχουν ήδη κερδίσει ως μέρος του διαρκώς αυξανόμενου κοινού τους, την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 ο προορισμός είναι μόνο ένας, το Principal Club Theater @ Fix Complex της Θεσσαλονίκης και το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018, το Gagarin 205 της Αθήνας!!!!