"A Night at the Opera": Ο σπουδαίος δίσκος των Queen

Ήταν 21 Νοεμβρίου του 1975 όταν οι Queen κυκλοφόρησαν το τέταρτο άλμπουμ τους, "A night at the Opera". Ένα άλμπουμ που εκτίναξε τους ίδιους στην κορυφή, φανερώνοντας τη μουσική και στιχουργική τους ευφυΐα σε όλο τους του μεγαλείο. Ένα άλμπουμ που νομίζω κατέχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κάθε σκληροπυρηνικού φαν της τεράστιας αυτής μπάντας. Προσωπικά, μαζί με το "Queen II" και το "A day at the races", το κατατάσσω στα κορυφαία άλμπουμ όχι μόνο στην καριέρα των Queen αλλά και της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.