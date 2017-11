BEAST IN BLACK: Το lyric video του "Born Again"

του πρώην κιθαρίστα των

,

στην οποία τραγουδιστής είναι ο

των

, με τίτλο

που κυκλοφορεί μέσω της

απο χθες, 3 Νοεμβρίου.

Wardrum, Stergio Kourou.

"Blind And Frozen" tracklist:

01. Beast In Black

02. Blind And Frozen

03. Blood Of A Lion

04. Born Again

05. Zodd The Immortal

06. The Fifth Angel

07. Crazy, Mad, Insane

08. Hell For All Eternity (bonus track; digi only)

09. Eternal Fire

10. Go To Hell (bonus track; digi only)

11. End Of The World

12. Ghost In The Rain

















Οιπαρουσίασαν το lyric video τουτο οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω.Το κομμάτι προέρχεται απο την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της μπάνταςΤο lyric video τουπεριέχει σκηνές απο ηχογραφήσεις τουστο στούντιο γυρισμένες απο τον ντράμερ τωνΜέσα απο τοέχει κυκλοφορήσει επίσης το video για το κομμάτικαθώς και το lyric video του ομώνυμου