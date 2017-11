BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB: Ακούστε το νέο κομμάτι "King of Bones"

Ένα ακόμα κομμάτι δόθηκε στη δημοσιότητα απο το επερχόμενο νέο άλμπουμ των Black Rebel Motorcycle Club με τίτλο "Wrong Creatures". Ο λόγος για το τραγούδι "King of Bones" το οποίο διαδέχεται τα "Question of Faith", "Little Thing Gone Wild" και "Haunt" που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής απο την νέα δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος.