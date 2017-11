CANNIBAL CORPSE: Ακούστε το νέο single "Scavenger Consuming Death"

"Code Of The Slashers" tracklist:

01. Only One Will Die

02. Red Before Black

03. Code Of The Slashers

04. Shedding My Human Skin

05. Remaimed

06. Firestorm Vengeance

07. Heads Shoveled Off

08. Corpus Delicti

09. Scavenger Consuming Death

10. In The Midst Of Ruin

11. Destroyed Without A Trace

12. Hideous Ichor









Ένα ακόμα κομμάτι απο το δέκατο τέταρτο άλμπουμ τουςπου κυκλοφορεί απο αύριο, 3 Νοεμβρίου, έδωσαν στη δημοσιότητα οι. Ο λόγος για τοτο οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.Απο την εν λόγω κυκλοφορία έχουμε ακούσει επίσης το ομότιτλοκαι το