ECHO AND THE BANNYMEN: Νέο album τον Μάιο

Νέο άλμπουμ ανακοίνωσαν οι Echo and The Bunnymen. ο διάδοχος του "Meteorites"(2014) θα τιτλοφορείται "The Stars, The Oceans & The Moon" και θα αποτελείται απο επανεκτελέσεις κλασικών κομματιών τους αλλά και απο καινούργια τραγούδια με συνοδεία εγχόρδων.