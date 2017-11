HOCICO, AH CAMA-SOTZ: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου @ Second Skin

present:(MEX) +(BE) - Live in AthensΣτο(Δαμοκλέους 8, Γκάζι)Πόρτες: 21:00ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:(προπώληση – διπλό εισιτήριο)(προπώληση)• 1(ταμείο)ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:• Syd Records (Πρωτογένους 13, Ψυρρή, τηλ.: 210 3218373, www.sydrecords.com • FULLMOON STORE Rock street fashion (Θεμιστοκλέους 42, Εξάρχεια, τηλ.: 2103821441)• Le Disque Noir Records Shop (Θεμιστοκλέους 29, Αθήνα, τηλ.: 211 214 3554)• Rhythm Records (Εμ. Μπενάκη 74, Αθήνα, τηλ.: 210 3841550, www.rhythmrecords.g r)• Bowel of Noise records (Official) (Θεμιστοκλέους 25, Αθήνα, 210 3846783, www.bowelofnoise.com • Τηλεφωνικά στο 11876• Reload Stores• Media Markt Greece• Seven Spots• Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης - Evripidis Bookstores• Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/music/an-club/hocico-live-in-athens ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Οιείναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα στο χώρο της εναλλακτικής ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, όπου στον ηλεκτρονικό ήχο είχαν ήδη εισβάλει για τα καλά τα synthesizers και οι πειραματικές φόρμες, οι Μεξικανοί ατίθασοι teenagers Erk Aicrag (φωνή) και Racso Agroyam (programming) αποφασίζουν να δοκιμάσουν την τύχη τους στο μουσικό στερέωμα.Το 1992 τα δυο ξαδέλφια Erk και Rasco δημιουργούν το δεύτερο τους project, που ονομάζουν Hocico de Perro, ακολουθώντας τα χνάρια των ινδαλμάτων τους που ηγούνται της Βελγικής σκηνής (η οποία αργότερα θα οδηγήσει στην καθιέρωση της Electronic Body Music) Nitzer Ebb, Front 242, a;GRUMH... αλλά και άλλων σημαντικών συγκροτημάτων του ήχου όπως οι Kraftwerk, Cabaret Voltaire, Skinny Puppy κλπ.Εμμένοντας στην χρήση της Μεξικανικής γλώσσας (κυρίως), και εδραιώνοντας ένα καθαρά δικό τους, πρωτοποριακό συνθετικό ύφος, οι Hocico -όπως ονομάστηκαν τελικά- καταφέρνουν να καθιερώσουν μία δική τους σχολή, τόσο χάρη στον πρωτότυπο τρόπο συνθέσεων, όσο και τις εκρηκτικές ζωντανές τους εμφανίσεις, που αργότερα θα βρουν πάρα πολλούς μιμητές.Οι Μεξικανοί θρύλοι του ηλεκτρονικού ήχου καταφέρνουν στην πορεία του χρόνου να θεωρηθούν δικαιωματικά ένα από τα κορυφαία ονόματα του Electro-industrial / Aggrotech παγκοσμίως, με συμμετοχές στα σημαντικότερα Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά festivals, ενώ ειδικότερα το 2011 βρίσκει το συγκρότημα στην καλύτερη περίοδο του, με νέες κυκλοφορίες και επετειακή διάθεση.Εν έτει 2017, ύστερα από τόσα χρόνια στην κορυφή, ένα πράγμα είναι σίγουρο για τους τρελούς Μεξικανούς που ακούν στο όνομα Hocico και αυτό είναι πως αποτελούν μια συναυλιακή εγγύηση και μια πραγματική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε για κανένα λόγο. Με αφορμή την προσεχή best of κυκλοφορία τους, σε μία ευτυχή συγκυρία για τους Έλληνες οπαδούς τους, οι Hocico επιστρέφουν στην Αθήνα, για μία ακόμη αποσβολωτική ζωντανή εμφάνιση, από αυτές στις οποίες μας έχουν συνηθίσει τόσα χρόνια.Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, οπαδοί και μη του ηλεκτρονικού ήχου οφείλετε στον εαυτό σας την παρουσία σας στο Second Skin Club για να ζήσετε από κοντά την έλευση του τυφώνα Hocico και να απολαύσετε μια συναυλία χωρίς προηγούμενο.***είναι η ονομασία του προσωπικού μουσικού project του Βέλγου πρωτοπόρου της ηλεκτρονικής μουσικής. Το project δημιουργήθηκε το 1993 και μέχρι σήμερα κυριαρχεί στο μουσικό φάσμα του industrial noise / electronic dark ambient / industrial techno / ritual / IDM και film soundtrack. Στη διάρκεια των 24 ετών της δισκογραφικής του πορείας, το project Ah Cama-Sotz έχει καταφέρει να εμφανιστεί αμέτρητες φορές σε θέση headliner στα σπουδαιότερα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ευρώπης, καθώς έχει εδραιώσει τη θέση του ως ένα από τα πιο δημοφιλή σκοτεινά ηλεκτρονικά βιομηχανικά σχήματα.Η μουσική των Ah Cama-Sotz εμπνέεται θεματικά από τον χώρο της μυθολογίας, του αποκρυφισμού, των εσωτερικών αναζητήσεων και της νεότερης ιστορίας. To μουσικό σχήμα καταφέρνει να ακροβατεί στα όρια της σύγχρονης industrial noise, παρουσιάζοντας στοιχεία ηλεκτρονικής μινιμαλιστικής αλλά και σκοτεινής χορευτικής intelligent dance music. Ο Herman ως έφηβος ασχολήθηκε με τις σπουδές κλασικής μουσικής, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του '90 ξεκίνησε επαγγελματικά την ενασχόλησή του με τη μουσική ως ραδιοφωνικός παραγωγός και DJ, θέτοντας τα θεμέλια για τη δημιουργία του πρώιμου χορευτικού – πειραματικού του σχήματος, με τη χρήση συνθεσάιζερ και ηχητικών samples. Ο στόχος του ήταν να συνδυάσει το μουσικό του πάθος και την εσωτερική του ιδεολογία, με σκοπό τη δημιουργία μιας σκοτεινής, μακάβριας αλλά και ρυθμικής μουσικής ατμόσφαιρας. Ύστερα από ταξίδια αναζητήσεων σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Μεξικό, το σχήμα απέκτησε το κατάλληλο όνομα, καθώς στη μυθολογία του Μεξικού ο όρος "Ah Cama-Sotz" αποδίδεται σε μια τεράστια νυχτερίδα που απειλούσε κατοικημένες περιοχές καθώς αποκεφάλιζε τα θύματά της με τις τεράστιες δαγκάνες της.Η εμπειρία της παρακολούθησης μια ζωντανής εμφάνισης του συγκροτήματος των Ah Cama-Sotz θα μεταφέρει το υποσυνείδητό σας σε ένα μυθικό σύμπαν όπου το alter ego του "Ah Cama-Sotz" στοιχειώνει τη νύχτα και πολλαπλασιάζει το άγχος μέσα σε κάθε ζωντανό πλάσμα. Η μουσική του Ah Cama-Sotz αντικατοπτρίζει την επιτομή της απανθρωπιάς και με τα χορευτικά εκρηκτικά beat της είναι ικανή να σε μεταφέρει στη μοναδικά εντυπωσιακή πραγματικότητα του Βέλγου παραγωγού και συνθέτη.***LINKS:• Hocico: www.hocico.com • 3 Shades of Black: www.3shadesofblack.net • Ah Cama-Sotz: www.ahcama-sotz.com • Front Of House Promotion: www.frontofhouse.gr • 3P Lab: www.facebook.com/3plabgr • Second Skin Club: www.secondskinclub.gr