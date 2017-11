IN FLAMES: Ακούστε τη διασκευή τους στο "It's No Good" των Depeche Mode

Οι In Flames έκαναν μια ευχάριστη έκπληξη στους οπαδούς τους κυκλοφορώντας το EP "Down, Wicked & No Good" με 4 διασκευές της μπάντας. Οι In Flames διασκευάζουν το "It's No Good" των Depeche Mode, το "Down In A Hole" των Alice In Chains, το "Wicked Game" του Chris Isaak και το "Hurt" των Nine Inch Nails.