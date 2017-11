JOE SATRIANI: Ακούστε το νέο κομμάτι "Headrush" με τους Glenn Hughes και Chad Smith

Μετά το "Thunder High On The Mountain", ο Joe Satriani δίνει στη δημοσιότητα ένα ακόμα κομμάτι απο το επερχόμενο νέο του άλμπουμ με τίτλο "What Happens Next". Πρόκειται για το "Headrush" το οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω.