JOE SATRIANI: Ακούστε το "Thunder High On The Mountain" με τους Glenn Hughes και Chad Smith

Ο Joe Satriani έδωσε στη δημοσιότητα το νέο κομμάτι "Thunder High On The Mountain" απο το επερχόμενο δέκατο έκτο του άλμπουμ με τίτλο "What Happens Next" στο οποίο συμμετέχουν οι Glenn Hughes (Deep Purple, Black Country Communion) και Chad Smith (Red Hot Chili Peppers).