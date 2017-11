KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD: Παρασκευή 16 Μαρτίου @ Fuzz

Οι, για πρώτη φορά, ζωντανά στην Ελλάδα! Η επταμελής μπάντα από την Μελβούρνη της Αυστραλίας, ήδη ένα από πιο καυτά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, θα βρεθεί τηνστογια ένα μοναδικό show!Η προπώληση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, στη μία το μεσημέρι. Τα πρώτα, περιορισμένα σε αριθμό, εισιτήρια θα κοστίζουν(μονό) και(διπλό). Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα(μονό) και(διπλό). Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 33 ευρώ.Διάθεση: τηλεφωνικά στο 11876, στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Media Markt, Ευριπίδης, στο Viva Kiosk Συντάγματος (Ερμού 1, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00), καθώς και στα www.fuzzclub.gr και www.viva.grKing Gizzard & The Lizard Wizard + opening act (tba)Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, Fuzz Live Music Club (Πατριάρχου Ιωακείμ 1 & Πειραιώς 209, Ταύρος / τηλ. 210 3450817 / www.fuzzclub.gr Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 20:00.Γραφείο Τύπου / Πληροφορίες:Θωμάς Μαχαίρας / thomasmachairas@fuzzproductions.gr / 6936 161979Γιάννης Λυμπέρης / johnlimberis@fuzzproductions.gr / 6945 622781Έχοντας στο ενεργητικό τους τον εκπληκτικό αριθμό των 12 albums (από το "12 Bar Bruise" μέχρι το "Sketches Of Brunswick East"), από το 2012 μέχρι σήμερα, κερδίζουν συνεχώς νέους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, συναρπάζοντας με τον ιδιόμορφο πολυσυλλεκτικό ήχο τους. Ψυχεδέλεια, progressive rock, garage, surf, folk, kraut, jazz, soul, heavy metal συνυπάρχουν στη μουσική των King Gizzard & The Lizard Wizard με μοναδικό τρόπο, δημιουργώντας ένα μεθυστικό χαρμάνι ήχων και επιρροών σε εκπληκτικά κομμάτια όπως τα "Rattlesnake", "People Vultures", "I'm In Your Mind Fuzz", "Sleep Drifter", "Gamma Knife", "Hot Wax", "Nuclear Fusion", "Cellophane", "Murder Of The Universe" και πολλά ακόμα.Οι ζωντανές τους εμφανίσεις είναι εκρηκτικές, γεμάτες ωμή ενέργεια και ιδρώτα. Δύο drummers, στημένοι ο ένας απέναντι στον άλλον, προσφέρουν το ρυθμικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο κτίζουν τις πολύπλοκες συνθέσεις της μπάντας οι υπόλοιποι πέντε μουσικοί, όλοι τους πολυοργανίστες, που εναλλάσσονται στα φωνητικά, τις κιθάρες, το μπάσο, το σιτάρ, το φλάουτο, τη φυσαρμόνικα, τον ζουρνά, το θέρεμιν, τα πλήκτρα και τα κρουστά! Μπορείτε να βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει, αλλά αυτό που θα δούμε επί σκηνής το βράδυ της 16ης Μαρτίου μάλλον θα ξεπεράσει και τις πιο τρελές προσδοκίες. Οι King Gizzard & The Lizard Wizard έρχονται στην Αθήνα για το live της χρονιάς.Μάρτυρες αυτού έχουν γίνει όλοι όσοι τους έχουν παρακολουθήσει ανά τον κόσμο, όπου οι τελευταίες περιοδείες τους έχουν γίνει όλες sold out. Πραγματικά, όπου εμφανίζονται γίνεται αληθινός χαλασμός. Χαρακτηριστικό είναι πως η συναυλία της Αθήνας έπεται τριών συνεχόμενων εμφανίσεων της μπάντας στην Κωνσταντινούπολη, όπου μόλις πριν λίγες ημέρες, με το που ανακοινώθηκαν δύο συναυλίες τους εκεί, τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να προσθέσουν μία τρίτη βραδιά στις ήδη υπάρχουσες. Με δυο λόγια: εξασφαλίστε εγκαίρως την είσοδό σας για το βράδυ της 16ης Μαρτίου στο Fuzz Live Music Club."Δύο κιθαρίστες. Δύο μπασίστες. Δύο drummers. Ένας στη φυσαρμόνικα. Δεκάδες crowd surfers. Εκατοντάδες λίτρα ιδρώτα. Όλα τα riffs. Αυτό είναι ένα show των King Gizzard & The Lizard Wizard εν συντομία, αν και στην πραγματικότητα, οι λέξεις μόνο αδυνατούν να συλλάβουν την εξουθενωτική και ταραχώδη εμπειρία του να παρακολουθείς αυτή την επταμελή παρέα από τη Μελβούρνη σε δράση." / The Line Of Best Fit