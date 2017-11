MAGNUM: Νέο album τον Ιανουάριο

"Lost On The Road To Eternity" tracklist:

01. Peaches And Cream (4:54)

02. Show Me Your Hands (5:45)

03. Storm Baby (6:13)

04. Welcome To The Cosmic Cabaret (8:08)

05. Lost On The Road To Eternity (5:54)

06. Without Love (5:55)

07. Tell Me What You've Got to Say (6:27)

08. Ya Wanna Be Someone (5:56)

09. Forbidden Masquerade (5:02)

10. Glory To Ashes (5:35)

11. King Of The World (7:04)





CD 2 (Bonus Live Disc)

01. Sacred Blood – Divine Lies (6:48)

02. Crazy Old Mothers (5:35)

03. Your Dreams Won't Die (5:56)

04. Twelve Men Wise And Just (6:21)

Νέο άλμπουμ κυκλοφορούν τον Ιανουάριο οι βετεράνοι rockers. Ο διάδοχος του(2016) τιτλοφορείται, αποτελείται απο 11 νέες συνθέσεις του βρετανικού συγκροτήματος και η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί απο τηνγια τις 19 Ιανουαρίου.Η εικοστή δισκογραφική δουλειά τωνυποδέχεται τον πληκτράκαι τον πρώην ντράμερ τωνστο νέο lineup του συγκροτήματος μιας και ο Benton εντάχθηκε στην βρετανική μπάντα τον Δεκέμβριο του 2016 αντικαθιστώντας τον επι 36 χρόνια κιμπορντίστα, ενώ ο Morris πήρε πριν λίγους μήνες τη θέση τουΣτα 11 τραγούδια του δίσκου συμπεριλαμβάνεται και ένα ντουέτο τουμε τον frontman τωνστο ομότιτλο κομμάτι του δίσκου, ενώ η digipak έκδοση θα περιέχει ένα bonus CD με 4 ζωντανές εκτελέσεις.